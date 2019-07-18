Минздрав прокомментировал ситуацию с задержанием матери тяжелобольного ребенка

Министерство здравоохранения, комментируя ситуацию с задержанием женщины при покупке лекарства для тяжелобольного ребенка, отметило, что незарегистрированные препараты можно законно ввезти в Россию, если есть соответствующие медицинские документы.

«В соответствии с решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирования» допускается ввоз и (или) вывоз физическими лицами ограниченного количества наркотических средств, психотропных веществ без специального разрешения (лицензии) на ввоз (вывоз), но при наличии медицинских документов, подтверждающих факт назначения указанных лекарственных препаратов физическому лицу», – сообщили в Минздраве, передает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что данные правила позволяют обеспечить контроль за качеством, эффективностью, безопасностью и порядком использования таких лекарств в интересах пациентов.

Минздрав также прокомментировал ситуацию с препаратом «Фризиум», из-за покупки которого и задержали маму ребенка. Как отмечается, «Фризиум» не зарегистрирован в России и не внесен в Государственный реестр лекарственных средств.

По данным ведомства, решение вопросов о целесообразности регистрации препаратов в России, «является исключительным правом разработчиков и производителей лекарственных средств», а производитель этого лекарства никогда не представлял его на регистрацию и не проверял его эффективность и безопасность на пациентах в России.

Ранее стало известно, что в Москве по подозрению в контрабанде психотропных веществ задержали и семь часов допрашивали Елену Боголюбову – маму ребенка, страдающего неизлечимым генетическим заболеванием – болезнью Баттена. Женщина по назначению врача заказала в интернете необходимый мальчику препарат, который не зарегистрирован в России.

Позже в Кремле выразили обеспеченность в связи с данным случаем.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в ситуации, когда родители достают своим детям отсутствующие в России лекарства и становятся фигурантами уголовных дел.