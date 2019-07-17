Кремль отреагировал на задержание матери тяжелобольного ребенка

В Кремле обеспокоены ситуацией с женщиной, которая заказала за границей незарегистрированное в России лекарство для больного сына, инцидент частично разрешен, но уголовное дело пока остается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с ситуацией. Он отметил, что такие случаи действительно вызывают обеспокоенность, передает РИА «Новости».

«Понятно, когда речь идет о каких-то злоупотреблениях, но в данном случае речь идет о матери больного ребенка. (...) Сейчас эта ситуация разрешена, но разрешена она частично, потому что уголовное дело остается. Конечно, это требует особого внимания, эта ситуация», – указал пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что этот вопрос уже поднимался на прямых линиях, и министр здравоохранения Вероника Скворцова обещала разобраться в этой ситуации.

«Мы обязательно свяжемся с Минздравом и попросим активизировать работу в этом направлении», – добавил он.

Ранее стало известно, что в Москве по подозрению в контрабанде психотропных веществ задержали и семь часов допрашивали Елену Боголюбову – маму ребенка, страдающего неизлечимым генетическим заболеванием – болезнью Баттена.

Необходимый мальчику препарат, который женщина заказала в интернете, не зарегистрирован в России. При этом лекарство назначил врач.