Путин призвал использовать новые возможности для экономики России

Путин заявил о необходимости использовать новые возможности для роста экономики

Tекст: Елизавета Шишкова

Необходимо использовать открывающиеся возможности для укрепления экономики России, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что важно не только отслеживать и прогнозировать изменения мировой экономической обстановки, но и активно использовать возникающие возможности для развития собственного производства, расширения торговых связей и экспорта.

Путин отметил: «Нужно не только отслеживать эти факторы, прогнозировать их изменения, главное – использовать открывающиеся возможности для развития собственного производства, торговых связей и экспорта для укрепления отечественной экономики».

Президент также поставил задачу обеспечить стабильные темпы экономического роста при одновременном сокращении инфляции, подчеркнув сложность ситуации на мировых рынках и серьезные колебания, которые они испытывают.

Ранее Путин заявил, что рост ВВП России в текущем году будет немного ниже, так как власти сознательно стремятся к этому для борьбы с инфляцией.