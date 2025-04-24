Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
Путин призвал использовать новые возможности для экономики России
Путин заявил о необходимости использовать новые возможности для роста экономики
Президент России Владимир Путин выделил приоритет развития отечественного производства и экспорта на фоне глобальных экономических изменений.
Необходимо использовать открывающиеся возможности для укрепления экономики России, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, передает ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что важно не только отслеживать и прогнозировать изменения мировой экономической обстановки, но и активно использовать возникающие возможности для развития собственного производства, расширения торговых связей и экспорта.
Путин отметил: «Нужно не только отслеживать эти факторы, прогнозировать их изменения, главное – использовать открывающиеся возможности для развития собственного производства, торговых связей и экспорта для укрепления отечественной экономики».
Президент также поставил задачу обеспечить стабильные темпы экономического роста при одновременном сокращении инфляции, подчеркнув сложность ситуации на мировых рынках и серьезные колебания, которые они испытывают.
Ранее Путин заявил, что рост ВВП России в текущем году будет немного ниже, так как власти сознательно стремятся к этому для борьбы с инфляцией.