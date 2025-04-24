Зеленский вынуждает Россию и США решать судьбу Украины самостоятельно

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Вторая демонстративная порка Зеленского. Именно так можно было бы описать гневную реакцию Соединенных Штатов на срыв Лондонских переговоров. Переговоров, на которые Дональд Трамп возлагал очень большие надежды – в Вашингтоне считали, что находились в шаге от дипломатического разрешения украинского конфликта.

«Администрация Трампа считает, что выработала и очень сбалансированный вариант мирного соглашения. Считает, что в этом варианте она пошла на максимальные уступки Украине и Европе, которые только возможны. Ведь если верить информации, которую публикуют западные СМИ, там не было демилитаризации Украины, запрета на размещение европейских войск – что для России неприемлемо», – объясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

По его словам, Трамп попытался как бы обменять согласие России в вопросе милитаризации Украины на признание Крыма и снятие санкций с РФ. Причем полное снятие санкции, включая те, что были введены после 2014 года (для чего ему потребовалось бы согласие Конгресса).

Белый дом, видимо, исходил из того, что Украина как более слабая сторона, проигрывающая войну, должна это предложение безоговорочно принять. Однако Зеленский накануне переговоров категорически отказался даже обсуждать вопрос Крыма.

«Не о чем говорить – это вне нашей конституции. Это наша территория, территория народа Украины», – заявил он. Видимо, опасаясь, что вслед за признанием США начнется каскадное признание другими государствами. Причем сначала Крыма, а потом (коль окно Овертона открылось) и других российских территорий.

«По сути, Зеленский отказался даже от принятия повестки дня переговоров – заявил, что готов обсуждать 30-дневное перемирие, но не контуры окончательного мирного урегулирования», – говорит Дмитрий Суслов.

В результате спецпредставитель Трампа по переговорам с Россией Стивен Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио в Лондон не полетели, и с украинцами встречался лишь еще один спецпредставитель президента США Кит Келлог. Которому киевская делегация, возглавляемая начальником администрации Зеленского Андреем Ермаком, заявила, что «в любых обстоятельствах Украина будет защищать свои принципиальные позиции во время переговоров, поскольку они составляют основы ее суверенитета и территориальной целостности».

Есть несколько версий того, почему Зеленский все это высказал. По одной из них, это было его личное решение.

«Нежелание Зеленского принимать предложенные США правила игры. Довольно сложно представить ситуацию, при которой украинский лидер открыто согласился бы с признанием Крыма российским. Зеленский хочет затормозить процесс, переключить обсуждение на какие-то перемирия и т.п.», – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник, эксперт РСМД Алексей Наумов. По его словам, Зеленский не может позволить себе принять унизительную для Украины мирную сделку исходя из внутриполитических причин.

«Украинская политическая система настроена таким образом, что лидер, который объявит об отказе от Крыма, лишится политического будущего. Желание же воевать до конца в украинском обществе одобряется», – продолжает Алексей Наумов.

По другой версии решение Зеленского было все-таки плодом коллективного разума.

«Зеленский сорвал сделку, очевидно, по рекомендации европейцев. На протяжении всей недели между Парижской и Лондонской встречами Владимир Зеленский находился на постоянной связи с европейскими лидерами. Да он постоянно созванивался со Стармером и с Макроном, и наверняка они координировали подходы в отношении американского предложения. Собственно, позиция Зеленского сейчас полностью совпадает с европейской – те заявили, что для них неприемлемо признание Крыма и они не собираются снимать санкции», – говорит Дмитрий Суслов.

Не исключено, что верны обе версии – интересы Зеленского и ЕС тут совпали. Ясно лишь одно – в Белом доме поведение главы киевского режима (чем бы оно ни мотивировалось) вызвало крайне жесткую реакцию.

Во-первых, Трамп дал понять, что ему категорически не нравится «хвастливая» риторика Зеленского, которая вредит переговорам с Россией – и «именно из-за таких провокационных заявлений, как у Зеленского, так сложно урегулировать эту войну». Провокационных – и публичных. «К сожалению, президент Зеленский пытается вынести эти мирные переговоры в публичное пространство, и для президента это неприемлемо. Переговоры должны быть закрытыми», – пояснила позицию шефа пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левитт.

Во-вторых, Трамп заявил, что вопрос Крыма для него закрыт. «Крым был потерян много лет назад при президенте Бараке Хусейне Обаме и даже не является предметом обсуждения. Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но если он хочет Крым, то почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?», – пояснил хозяин Белого дома. То есть, проще говоря, Зеленскому – если он хочет все-таки вернуться к американской сделке – Крым придется признавать.

Ну и, в-третьих, Трамп дал понять, что если Зеленский не вернется, то ему же хуже. «Он может заключить мир или воевать еще три года, прежде чем потеряет всю страну… Мы очень близки к заключению сделки, но человек, у которого «нет козырей в рукаве», должен наконец-то довести дело до конца», – заявил Трамп.

«Президент разочарован. Его терпение на исходе», – резюмировала позицию Белого Дома Кэролин Левитт. Вопрос лишь в том, что последует после истечения терпения.

Госсекретарь США Марко Рубио дает понять, что последует выход США из переговорного процесса, да и вообще из украинской истории. «В нашем мире, где так много проблем – особенно крупных, таких как Китай, – Соединенные Штаты должны принять взвешенное решение о том, как расставить приоритеты в использовании нашей национальной мощи. Есть некоторые проблемы в мире, которые важнее других с точки зрения наших национальных интересов», – поясняет глава Госдепа США Марко Рубио. И добавляет, что украинский конфликт – «это не наша война», и «мы не начинали эту войну».

Что, конечно, неправда – если под «мы» понимать Америку, которая ее и начала. Но Рубио, по всей видимости, имеет в виду администрацию Трампа.

Конкретные шаги Вашингтона, по всей видимости, прояснятся ближе к выходным – после намеченного на пятницу визита Стивена Уиткоффа в Москву.

По мнению Дмитрия Суслова, тут возможны два варианта. Если Владимир Путин и Стивен Уиткофф выработают новую общую позицию, а ЕС и Украина снова откажутся ее принимать, то тогда администрация Трампа с большой вероятностью приостановит всю военную помощь Украине – в том числе, вероятно, и передачу разведданных. «Если же по итогам встречи компромисс найти не удастся, то США скорее всего будут продолжать помощь Украине до тех пор, пока не исчерпаются выделенные на это при Байдене фонды. А после этого не станут выделять новую помощь», – резюмирует Дмитрий Суслов.

Казалось бы, компромисс найти не удастся. Мирный план Трампа, который тот представил в Лондоне, не устраивал российскую сторону. Во-первых, потому, что не предусматривал деоккупацию российских территорий. «В нашей Конституции закреплены четыре региона. Украинская армия должна сложить оружие и уйти с территории этих четырех регионов. Если это произойдет, боевые действия будут немедленно остановлены», – напоминает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков условия для достижения перемирия.

Во-вторых, он не предусматривал нейтральный статус Украины – и Москва не готова менять отказ от него на признание Крыма. «Что касается размещения европейских войск на Украине, ни за каким переговорным столом, ни на каких переговорах Россия никогда не будет участвовать в обсуждении условий такого возможного размещения. Это неприемлемо для нас, и шансов на успех такая инициатива не имеет никаких», – заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Однако никто не говорит о том, что в Москве Путин и Уиткофф будут обсуждать тот план, который Трамп предоставил в Лондоне – ведь оппоненты не перестают демонстрировать свою неадекватность. Так, Владимир Зеленский, несмотря на предупреждение Трампа и Левитт, продолжил мегафонную дипломатию. В своем посте назвал действия США «зашкаливанием эмоций», потребовал от США «действовать в соответствии со своими решениями» и прикрепил к посту текст американской Крымской декларации 2018 года, где Штаты обязались не признавать Крым. Европейские лидеры же твердо стоят на стороне Зеленского и требуют от Вашингтона не подвергать сомнению территориальную целостность Украины.

«Нам сейчас не о чем договариваться, потому что Европа хочет войны, а не переговоров», – говорит Дмитрий Песков. – При администрации Трампа, о мире говорит Вашингтон, а европейцы, которым предстоит обеспечивать будущее мира на своем континенте, продолжают говорить только о войне. Это совершенно парадоксально».

А значит, сейчас Вашингтон и Москва будут обсуждать условия выхода США из конфликта, приемлемые прежде всего для них двоих. Если Киев и Брюссель найдут в себе силы, чтобы с ними согласиться – пусть соглашаются. Если нет – то это их проблемы. Тогда настанет время для третьей порки.