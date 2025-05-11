Трамп пообещал увеличить торговлю с Индией и Пакистаном

Трамп объявил о планах расширить торговлю с Индией и Пакистаном

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении существенно увеличить объем торговли с Индией и Пакистаном, передает РИА «Новости». Заявление было сделано на фоне объявления перемирия между двумя странами.

В своем сообщении в Truth Social Трамп отметил: «Я горжусь тем, что США смогли помочь вам прийти к этому историческому и героическому решению. Хотя это даже не обсуждалось, я собираюсь существенно увеличить торговлю с обеими этими великими странами. Кроме того, я буду работать с вами обоими, чтобы посмотреть, можно ли после тысячи лет прийти к решению относительно Кашмира».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия и Пакистан достигли договоренности о прекращении огня. В Джамму и Кашмире спустя несколько часов после объявления перемирия прогремели взрывы. МИД Индии предупредил о готовности к ответным мерам в случае новых нарушений соглашения Пакистаном.