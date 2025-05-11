Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.2 комментария
Трамп пообещал увеличить торговлю с Индией и Пакистаном
Трамп объявил о планах расширить торговлю с Индией и Пакистаном
Дональд Трамп заявил о намерении значительно увеличить торговлю с Индией и Пакистаном на фоне достигнутого перемирия между странами и обсуждения вопроса Кашмира.
Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении существенно увеличить объем торговли с Индией и Пакистаном, передает РИА «Новости». Заявление было сделано на фоне объявления перемирия между двумя странами.
В своем сообщении в Truth Social Трамп отметил: «Я горжусь тем, что США смогли помочь вам прийти к этому историческому и героическому решению. Хотя это даже не обсуждалось, я собираюсь существенно увеличить торговлю с обеими этими великими странами. Кроме того, я буду работать с вами обоими, чтобы посмотреть, можно ли после тысячи лет прийти к решению относительно Кашмира».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия и Пакистан достигли договоренности о прекращении огня. В Джамму и Кашмире спустя несколько часов после объявления перемирия прогремели взрывы. МИД Индии предупредил о готовности к ответным мерам в случае новых нарушений соглашения Пакистаном.