Вооруженные люди похитили жителя Ингушетии

Tекст: Антон Антонов

По данным ведомства, похищение произошло вечером 10 мая у продуктового магазина в селе Яндаре. Шестеро неизвестных с применением оружия похитили местного жителя, передает ТАСС.

После похищения нападавшие уехали с места преступления на автомобиле отечественной марки. Следствие возбудило уголовное дело по статье о похищении человека группой лиц с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с применением оружия.

«На место происшествия незамедлительно выехал руководитель следственного управления, наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты», – говорится в сообщении.

Правоохранители допрашивают свидетелей, проводят следственные мероприятия и устанавливают причастных к похищению лиц. В ходе осмотра места происшествия «изъяты гильзы калибра 5х45 мм, травматический пистолет, а также иные следы преступления».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в Ингушетии на несовершеннолетнего напали с ножом, 15-летний подросток получил ранение. В апреле в Карабулаке 71-летний пенсионер получил огнестрельные ранения и был госпитализирован после нападения в подъезде многоквартирного дома. В Назрановском районе Ингушетии произошло убийство, неизвестные открыли огонь по местному жителю и скрылись на автомобиле без номеров.