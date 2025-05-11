Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.2 комментария
Вооруженные люди похитили жителя Ингушетии
Группа мужчин с оружием насильно увезла 28-летнего жителя Ингушетии, открыто уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК по республике.
По данным ведомства, похищение произошло вечером 10 мая у продуктового магазина в селе Яндаре. Шестеро неизвестных с применением оружия похитили местного жителя, передает ТАСС.
После похищения нападавшие уехали с места преступления на автомобиле отечественной марки. Следствие возбудило уголовное дело по статье о похищении человека группой лиц с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с применением оружия.
«На место происшествия незамедлительно выехал руководитель следственного управления, наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты», – говорится в сообщении.
Правоохранители допрашивают свидетелей, проводят следственные мероприятия и устанавливают причастных к похищению лиц. В ходе осмотра места происшествия «изъяты гильзы калибра 5х45 мм, травматический пистолет, а также иные следы преступления».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в Ингушетии на несовершеннолетнего напали с ножом, 15-летний подросток получил ранение. В апреле в Карабулаке 71-летний пенсионер получил огнестрельные ранения и был госпитализирован после нападения в подъезде многоквартирного дома. В Назрановском районе Ингушетии произошло убийство, неизвестные открыли огонь по местному жителю и скрылись на автомобиле без номеров.