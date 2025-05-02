На Западе высмеяли предупреждение президента Финляндии России

Tекст: Елизавета Шишкова

Кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) высмеял обращение президента Финляндии Александра Стубба к России. Стубб в интервью американскому изданию New York Times заявил, что России не следует испытывать судьбу и «играть» с Дональдом Трампом.

Христофору опубликовал выдержку из публикации и сопроводил ее комментарием: «Определение вассала в одном заголовке. NYT: Финский лидер предупреждает Кремль: «Не играйте с президентом Трампом».

Ранее Стубб заявил, что Россия должна согласиться на полное и безусловное прекращение огня на Украине.

Он также рассказал в интервью The New York Times, что Финляндия опасается повторения для Украины своего опыта жестких уступок СССР, из-за чего страна может потерять часть суверенитета или территорий.

Сенатор Андрей Климов и дипломат Константин Долгов отметили, что, требуя от России согласия на полное прекращение огня, Стубб старается отвлечь внимание финнов от внутренних проблем, игнорируя недоговороспособность Киева и противореча позиции Москвы.