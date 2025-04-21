Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
Подростки с ножом и молотком напали на пассажиров электрички в Подмосковье
В электричке сообщением Александров – Москва группа подростков распылила газовый баллончик и применила нож и молоток против троих пассажиров, двое из которых получили травмы, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.
Следователи Западного межрегионального управления на транспорте СК возбудили уголовное дело по факту нападения в электричке в Подмосковье по статье о хулиганстве, передает ТАСС.
По информации ведомства, подростки 2008 года рождения напали на трех пассажиров, применив в качестве оружия нож и молоток, а также распылили газовый баллончик.
В результате двое пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Подозреваемые были задержаны на станции Москва-Ярославская и доставлены в полицию.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и обстоятельствах произошедшего. Следственные органы продолжают выяснять все детали инцидента.
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