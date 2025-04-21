Подростки с ножом и молотком напали на пассажиров электрички в Подмосковье

Tекст: Вера Басилая

Следователи Западного межрегионального управления на транспорте СК возбудили уголовное дело по факту нападения в электричке в Подмосковье по статье о хулиганстве, передает ТАСС.

По информации ведомства, подростки 2008 года рождения напали на трех пассажиров, применив в качестве оружия нож и молоток, а также распылили газовый баллончик.

В результате двое пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Подозреваемые были задержаны на станции Москва-Ярославская и доставлены в полицию.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и обстоятельствах произошедшего. Следственные органы продолжают выяснять все детали инцидента.

Ранее в Подмосковье 14-летний подросток признал свою вину в убийстве девятилетнего мальчика.

В Саратовской области правоохранительные органы задержали подростка, который готовил покушение на депутата Александра Янкловича.

В Иркутской области вооруженный подросток совершил нападение на одноклассников, ранив как минимум трех учеников.

