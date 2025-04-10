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Подростку из Подмосковья предъявлено обвинение в убийстве школьника
Подросток из Подмосковья признал вину в убийстве 9-летнего мальчика ножом
В Подмосковье 14-летнему подростку предъявлено обвинение в убийстве девятилетнего мальчика, которого он зарезал ножом, свою вину он признал, сообщает Следственный комитет.
По данным следствия, преступление произошло в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа 9 апреля, когда подросток напал на школьника с ножом. В результате полученных ножевых ранений мальчик скончался, сообщается в Telegram-канале СК.
Обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном. После убийства подросток пытался инсценировать нападение на себя, но вовремя получил необходимую медицинскую помощь. Следственные органы предъявили ему обвинение поч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России, касающейся убийства малолетнего.
По информации следственных органов, место происшествия было тщательно осмотрено, а также проведены обыски по месту жительства обвиняемого. Назначены судебные экспертизы для дальнейшего расследования дела. Следователи и криминалисты продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.
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