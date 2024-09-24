Под давлением США были полностью уничтожены тайна переписки, свобода мнений, право на частную жизнь, право на юридическую защиту, свобода перемещения финансов и информации, но зато появились беспредельные полномочия разведки, трансграничная электронная слежка за каналами связи и т. д. Во время пандемии добили остатки родовых характеристик демократии.0 комментариев
Подросток убил 12-летнюю девочку в Иркутской области
В поселке Тарнополь подросток арестован за убийство 12-летней девочки
В поселке Тарнополь Иркутской области 15-летний подросток арестован на два месяца после убийства 12-летней девочки, причиной которого стал конфликт, переросший в насилие с применением ножа.
В поселке Тарнополь Балаганского района Иркутской области 15-летний подросток совершил убийство 12-летней девочки, пишет РИА «Новости». Инцидент произошел 21 сентября, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье, связанной с убийством малолетнего. После происшествия на место трагедии выезжал прокурор района.
По информации следствия, конфликт между подростком и девочкой перерос в трагедию, когда подросток нанес девочке множественные ножевые ранения. Суд поддержал ходатайство следствия о заключении подозреваемого под стражу и он был арестован на два месяца. Прокуратура области подтвердила принятие этой меры пресечения.
В связи с произошедшим прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в области защиты прав детей. Также будет изучена эффективность мер по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Этот случай подчеркивает необходимость тщательного контроля за подростками и усиления профилактических мер.
В августе 15-летний школьник зарезал 17-летнюю девушку из-за ревности в многоквартирном доме на улице Надеждинской в Екатеринбурге, сообщили СМИ. Позже подросток рассказал на допросе, что девушка «спровоцировала его на убийство своим поведением».