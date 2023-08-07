Подросток зарезал девушку из-за ревности в Екатеринбурге

Сейчас мы снова полюбили Африку, полюбили нервной, запоздалой любовью. Огромный материк с населением 1,3 млрд человек, простирающийся от Магриба до Мыса Доброй Надежды, не мог постоянно оставаться в небрежении со стороны Москвы.2 комментария
Сейчас мы снова полюбили Африку, полюбили нервной, запоздалой любовью. Огромный материк с населением 1,3 млрд человек, простирающийся от Магриба до Мыса Доброй Надежды, не мог постоянно оставаться в небрежении со стороны Москвы.2 комментария
Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.10 комментариев
Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.34 комментария
Немецкая прокуратура выявила незаконный контент, включающий в себя обмен полицейскими детской порнографией и нацисткой символикой в сообщениях чата одного из мессенджеров, сообщает Euronews.
15-летний школьник зарезал 17-летнюю девушку из-за ревности в многоквартирном доме на улице Надеждинской в Екатеринбурге, сообщили СМИ.
Цены на нефтепродукты марок Brent и West Texas Intermediate (WTI) продолжают рост на фоне атак на российские морские суда: фьючерсы на американскую марку WTI поднялись почти до 83 долларов за баррель, Brent почти преодолела планку в 87 долларов.
Произошедшие накануне удары киевского режима по Чонгарскому мосту и автомобильному мосту через пролив Тонкий не повлияли на безопасность сухопутного маршрута по ДНР, заявил на канале «Россия-24» врио главы региона Денис Пушилин.
Фонд «Защитники Отечества» заявил о готовности оказать помощь подвергшемуся нападению жителю Забайкальского края – ветерану спецоперации на Украине, потерявшему в зоне боевых действий ногу.
Катар занял твердую позицию о неприсоединении к санкциям против России, заявил российский посол в стране Дмитрий Догадкин.
Растет число жертв среди мирного населения от обстрелов ВСУ территории ДНР в связи с применением киевским режимом кассетных боеприпасов, заявил на канале «Россия 24» врио главы ДНР Денис Пушилин.
Для закрытия пробоины атакованного украинским дроном российсого танкера «Сиг» изготовлен железный пластырь, его начали устанавливать, сообщили в Росморречфлоте.
Украинские власти покрывают бизнес в стране черных трансплантологов, более того, они потворствуют ему, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Также, отметила она, существуют данные о причастности к подобной деятельности окружения президента Украины Владимира Зеленского.
Украинское командование перебрасывает резервы на южнодонецкое направление, предпринимаются попытки атак, сообщил на канале «Россия-24» врио главы ДНР Денис Пушилин.
Прошедшие обучение в Британии украинские солдаты оказываются плохо подготовленными и отказываются принимать активное участие в так называемом контрнаступлении, рассказал пленный украинский солдат Юрий Романюк.
МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (входит в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которая заинтересовала правоохранителей русофобскими высказываниями, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
Число погибших в результате прорыве Каховской ГЭС выросло после обнаружения тел еще двоих погибших, сообщили в экстренных службах.
Соединения группировки войск «Днепр» уничтожили за сутки три лодки ВСУ около островов Борщевой и Белогрудый на реке Днепр, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.
Победительницей всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин, обладательницей титула «Миссис Россия – 2023» стала представительница юга России – 32-летняя Жанна Специальная.
Агентство уточняет, что план был представлен не только саудовскими властями, но и «еще рядом стран». Также утверждается, что Россия была проинформирована о плане, передает РИА «Новости».
В план входит целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными.
Консультации по украинскому кризису с участием представителей около 30 стран начались в субботу в Джидде, переговоры будут длиться два дня. Позже Corriere della Sera сообщила, что участники встречи в Саудовской Аравии по урегулированию конфликта на Украине достигли соглашения по двум вопросам после первого дня консультаций.
Как указали в Telegram-канале ведомства, сегодня ночью ВС РФ поразили групповым ударом высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования авиационные базы Украины в районах Староконстантинова Хмельницкой области и Дубно Ровенской области.
Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Центр» на Краснолиманском направлении отбили атаку ВСУ, порядка 100 боевиков ликвидированы.
Депутат Европарламента от Германии Кра: США стоят за взрывами на «Северных потоках»
Как указал Кра на полях съезда АдГ в Магдебурге, «Северный поток» взорвали, а это значит, что была подорвана критическая инфраструктура, от которой зависит конкурентоспособность промышленности ФРГ. Он рассказал, что имеет достаточно контактов в США, которые подтвердили ему, что эти взрывы устроили Соединенные Штаты, передает ТАСС со ссылкой на DPA.
Ранее Германия заявила о подозрительном судне, на котором могли перевозить взрывчатку для терактов на «Северных потоках», эти данные страна представила в ООН в письме Дании, Швеции и ФРГ.
Сальдо заявил о трех пробоинах на Чонгарском мосту после удара ВСУ
Как указал Сальдо в эфире телеканала «Россия 24», на Чонгарском мосту есть три пробоины, которые не нарушили несущую часть моста, но нарушили движение по нему, передает РИА «Новости».
По его словам, по мосту, который соединяет Геническ и Арабатскую стрелку, интенсивность движения невысока, большей частью местные жители и туристы пользуются. Пока движение не восстановлено, но будет восстановлено к концу сегодняшнего дня.
Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что пункт пропуска «Чонгар» временно не работает после ракетной атаки украинских войск на Чонгарский автомобильный мост.
В воскресенье глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма, часть ракет сбита силами ПВО, но есть одно попадание.
Каладзе подчеркнул, что курорт полностью уничтожен, а также выразил соболезнования семьям погибших в результате ЧП, а также поблагодарил спасателей, сотрудников МВД и волонтеров, передает РИА «Новости».
Напомним, оползень сошел в четверг днем рядом с гостиницей «Сансет Шови» в селе Шови. Погибли 11 человек.
В ведомстве сообщили, что в отношении подозреваемого расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом» и статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», передает РИА «Новости».
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в своем Telegram-канале разместил видео с задержанием подозреваемого мужчины.
Ранее Осипов сообщил, что в Забайкалье в селе Нерчинский Завод несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Ситуация, по его словам, контролируется властями края и специалистами из столицы.
В своем Telegram-канале Пушилин сообщил, что «Золотые Звезды» были вручены Расиму Баксикову, Александру Левакову, Алексею Неустроеву, а звание Героя ДНР получил командир дивизии – генерал-майор Игорь Кузьменко.
Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.
Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.
Как указал Песков The New York Times, оснований для соглашения сейчас нет, операция будет продолжаться в дальнейшем, передает ТАСС
По его словам, Россия хочет контролировать все территории, принадлежность которых ей зафиксирована в Конституции РФ.
Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоры по ситуации на Украине не нужны, пока Киев не станет «молить о пощаде».
В среду бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен начать мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным из-за провала контрнаступления ВСУ.
Бывший экономист МВФ Ву: Контрнаступление ВСУ завершится в ближайшие недели
Ву в подкасте RT Going Underground заявил, что Россия воюет оружием, которым еще не обладала 18 месяцев назад, поскольку в то время его еще не существовало. «И это для меня самое впечатляющее», – приводит его слова РИА «Новости».
Аналитик, которого в 2013 году издание Business Insider признало одним из 12 «самых умных людей на Уолл-стрит», признался, что на него «русские снова произвели действительно сильное впечатление».
Российские военные постоянно учатся, анализируют прошлые ошибки, а технологическое развитие, которое они демонстрируют, буквально похоже на «революцию», происходящую каждые несколько месяцев, добавил Ву.
Ранее американские СМИ писали, что неудача украинского наступления показала уязвимость Североатлантического альянса, который прежде не сталкивался с равным соперником, обладающим авиацией и высокотехнологичным вооружением.
На видео он показывает одну из полученных ракет SCALP, публикация сделана по случаю дня воздушных сил украинских войск, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Украина уже получила часть обещанных Парижем ракет дальнего действия SCALP, их радиус действия составляет 250 км.
В своем Telegram-канале он указал, что в результате удара есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста. Жертв, по его словам, нет.
Аксенов отметил, что временно проезд осуществляется через ПП Армянск и Красноперекопск
В свою очередь в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией», член Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что удар по мосту был осуществлен ракетами Storm Shadow.
Вооруженные силы Украины 22 июня нанесли удар по одной из основных транспортных артерий, соединяющих Крым с восточной частью Новороссии – Чонгарскому мосту. Власти Крыма заявили, что обстрел не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.
Минобороны: Украинский БПЛА уничтожен в Подольском районе Подмосковья
По сообщению ведомства, в 11 часов 27 минут средствами ПВО на территории Подольского района Московской области была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории региона, передает РИА «Новости».
В Минобороны добавили, что беспилотник уничтожен, жертв и разрушений нет.
Ранее в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин заявил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник на подлете к Москве.
В своем Telegram-канале Хинштейн отметил, что наказание должны понести и те, кто бил, и те, кто оскорблял участника СВО. Депутат напомнил, что «статью за дискредитацию Вооруженных сил и участников СВО никто тоже не отменял».
Хинштейн подчеркнул, что уже связался с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым, чтобы тот разобрался в произошедшем.
Ранее Осипов сообщил, что в Забайкалье в селе Нерчинский Завод несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Ситуация, по его словам, контролируется властями края и специалистами из столицы.
ФК ЦСКА: Экс-вратарь ЦСКА и сборной России по футболу Вениамин Мандрыкин скончался на 42-м году жизни
Причины смерти не указываются.
За время профессиональной карьеры Мандрыкин выступал за владикавказский «Спартак», ЦСКА, «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо».
В составе ЦСКА он трижды становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, четыре раза выигрывал Кубок России и один раз Кубок УЕФА. Голкипер провел два матча за сборную России, передает РИА «Новости».
Между тем первый тренер Мандрыкина Валерий Горохов сообщил о смерти экс-футболиста от инфаркта, передает «Чемпионат».
В 2010 году Мандрыкин в результате ДТП получил серьезную травму шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга, из-за чего ему пришлось завершить профессиональную карьеру.
Минобороны: Подразделения группировки «Запад» захватили семь опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан
Зыбинский сообщил, что штурмовые группы действовали при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации. Российские силы продвинулись в глубину обороны противника в районе Ольшан и овладели семью опорными пунктами, а также девятью наблюдательными постами и разгромили до роты пехоты из состава 14-й отдельной мехбригады ВСУ, передает РИА «Новости».
Украинские националисты четырежды пытались контратаковать, однако российские силы отбили их атаки. Потери противника составили до взвода живой силы, один БТР британского производства «Спартан», сообщил Зыбинский, добавив, что еще двое боевиков захвачены в плен.
Кроме того, расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку «Акация» в районе населенного пункта Дорошевка, сообщил начальник пресс-центра Западной группировки.
Ранее сообщалось, что авиация группировки войск «Юг» нанесла удары управляемыми боеприпасами УМПК-500 и УМПК-250 по пунктам дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и району сосредоточения 24-й отдельной мехбригады украинских войск в ДНР.