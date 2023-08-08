Зарезавший подругу школьник из Екатеринбурга назвал мотив

Жестоко убивший 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга написал явку с повинной

Tекст: Вера Басилая

На допросе 16-летний парень заявил, что девушка вела себя провокационно: «гуляла с другими», а он ее приревновал. Источник, близкий к силовым структурам, рассказал изданию E1.ru, что подросток написал явку с повинной, на вопросы отвечал спокойно, не плакал, жалел только себя.

Кроме того, выяснилось, что он уже давно употребляет наркотики, а знакомые характеризуют его как агрессивного, дерзкого и физически крепкого парня, готового броситься в драку в любой момент.

По предварительной информации, в ночь убийства парень употребил наркотики и выпил много водки. Свою подругу он убил зверски: топил ее, избивал кулаками и подручными средствами, а потом добил ножом.

Ранее сообщалось, что 15-летний школьник зарезал 17-летнюю девушку из-за ревности в многоквартирном доме на улице Надеждинской в Екатеринбурге.