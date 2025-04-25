Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.4 комментария
Неизвестный выстрелил в пенсионера в подъезде в Ингушетии
В Карабулаке 71-летний пенсионер получил огнестрельные ранения и был госпитализирован после нападения в подъезде многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе СУ СК Ингушетии.
Неустановленный злоумышленник произвел не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия. Пострадавший получил «касательное ранение теменной области головы и проникающее ранение шеи», передает РИА «Новости».
После нападения подозреваемый скрылся, предположив, что пенсионер погиб. Пострадавший был доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу города Назрань, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Следственный комитет открыл уголовное дело о покушении на убийство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале в Ингушетии неизвестные напали на бывшего заместителя начальника ГОВД по Карабулаку, открыв огонь и ранив его.
В апреле в Назрановском районе Ингушетии произошло убийство, неизвестные открыли огонь по местному жителю и скрылись на автомобиле без номеров.