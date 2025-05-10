Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.2 комментария
Абхазия осталась без электричества
Мощный ветер вызвал отключение электроэнергии по всей территории Абхазии, сообщил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям республики Тигран Делибалтян.
«Сильные порывы ветра в Сухуме, Гулрыпшском, Гудаутском районах привели к тому, что на всей территории республики нет света. В некоторых местах попадали деревья, в одном месте в Сухуме снесло крышу с дома», – приводит слова Делибалтяна ТАСС.
Делибалтян отметил, что в Рицинском парке из-за упавшего дерева были заблокированы несколько машин, однако спасатели оперативно разблокировали трассу, и автомобили смогли выехать. В Новом Афоне дерево упало возле вокзала, сотрудники МЧС распилили и убрали его. В Сухуме с улицы Шотландской поступила информация о том, что у местной жительницы ветром сорвало крышу.
Глава Администрации Сухума Тимур Агрба сообщил, что все коммунальные и аварийно-спасательные службы города работают в усиленном режиме и уже приступили к ликвидации последствий стихии, убирая упавшие деревья с дорог в районах Синоп и Турбаза.
По последним данным, ветер в регионе утих, и в некоторых районах республики началось поэтапное восстановление электроснабжения. Частично электричество уже появилось в Сухуме и Гагре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2024 года республика вводила веерные отключения электроэнергии до 11 часов в сутки. Президент Абхазии Бадра Гунба отмечал, что этой весной особая потребность в импорте электроэнергии возникла из-за погодной аномалии, когда уровень воды в реке Ингури, питающей Ингурскую ГЭС, оказался сильно ниже нормы.