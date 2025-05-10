Абхазия осталась без электричества

Tекст: Антон Антонов

«Сильные порывы ветра в Сухуме, Гулрыпшском, Гудаутском районах привели к тому, что на всей территории республики нет света. В некоторых местах попадали деревья, в одном месте в Сухуме снесло крышу с дома», – приводит слова Делибалтяна ТАСС.

Делибалтян отметил, что в Рицинском парке из-за упавшего дерева были заблокированы несколько машин, однако спасатели оперативно разблокировали трассу, и автомобили смогли выехать. В Новом Афоне дерево упало возле вокзала, сотрудники МЧС распилили и убрали его. В Сухуме с улицы Шотландской поступила информация о том, что у местной жительницы ветром сорвало крышу.

Глава Администрации Сухума Тимур Агрба сообщил, что все коммунальные и аварийно-спасательные службы города работают в усиленном режиме и уже приступили к ликвидации последствий стихии, убирая упавшие деревья с дорог в районах Синоп и Турбаза.

По последним данным, ветер в регионе утих, и в некоторых районах республики началось поэтапное восстановление электроснабжения. Частично электричество уже появилось в Сухуме и Гагре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2024 года республика вводила веерные отключения электроэнергии до 11 часов в сутки. Президент Абхазии Бадра Гунба отмечал, что этой весной особая потребность в импорте электроэнергии возникла из-за погодной аномалии, когда уровень воды в реке Ингури, питающей Ингурскую ГЭС, оказался сильно ниже нормы.