Пушков сравнил реакцию Трампа и Макрона на предложение Путина по Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сенатор Алексей Пушков сравнил отношение президента США Дональда Трампа и президента Франции Эмманюэля Макрона к предложению Владимира Путина о прямых переговорах между Москвой и Киевом в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, реакция Трампа оказалась заметно более позитивной.

Пушков отметил в своем сообщении: «Реакция Дональда Трампа на предложение Владимира Путина о прямых переговорах – совсем иная, чем реакция Макрона, который все еще пытается диктовать условия. Трамп положительно оценил инициативу России – в отличие от Макрона, который назвал ее первым, но недостаточным шагом, как будто ему решать, что достаточно, а что нет».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле. Президент США Дональд Трамп назвал этот день «потенциально великим» для России и Украины.