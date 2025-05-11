Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.2 комментария
Пушков сравнил реакцию Трампа и Макрона на предложение Путина по Украине
Сенатор Алексей Пушков указал на разницу в реакции лидеров США и Франции на российскую инициативу по переговорам с Киевом, подчеркнув положительный отклик Дональда Трампа.
Сенатор Алексей Пушков сравнил отношение президента США Дональда Трампа и президента Франции Эмманюэля Макрона к предложению Владимира Путина о прямых переговорах между Москвой и Киевом в своем Telegram-канале.
По словам Пушкова, реакция Трампа оказалась заметно более позитивной.
Пушков отметил в своем сообщении: «Реакция Дональда Трампа на предложение Владимира Путина о прямых переговорах – совсем иная, чем реакция Макрона, который все еще пытается диктовать условия. Трамп положительно оценил инициативу России – в отличие от Макрона, который назвал ее первым, но недостаточным шагом, как будто ему решать, что достаточно, а что нет».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле. Президент США Дональд Трамп назвал этот день «потенциально великим» для России и Украины.