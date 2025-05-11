Ушаков: Украине надо начать переговоры, это достаточно просто

Tекст: Антон Антонов

«Сейчас сделано предложение о переговорах без условий. Надо приехать и начать переговоры. Это достаточно просто, если люди хотят этого, конечно», – заявил Ушаков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Ушаков подчеркнул, что российская сторона, предложив начать переговоры в четверг, готова будет вести их «с самого утра». Москва ждет реакцию Украины на предложение, передает РИА «Новости».

Позднее Кремль сообщит, кто возглавит российскую переговорную группу. Ушаков отметил, что переговоры возобновятся с учетом реальной ситуации.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Он не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров.