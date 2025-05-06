«Бессмертный полк» прошел на разных континентах

Шествия «Бессмертного полка» в честь 80-летия Победы торжественно прошли в городах по всему миру. В Пекине участниками акции стали более 1,2 тыс. человек: граждане России, стран СНГ, потомки советских и китайских солдат (фото: ТАСС)

В Амстердаме шествие началось на центральной площади Дам с концерта песен военного времени в исполнении оперной певицы Эльнары Шафигуллиной-Мюрманс и заслуженной артистки России Елены Баженовой. «Мы объединились с голландскими активистами и антифашистами. Очень важно показать, что именно советские солдаты освобождали Европу», – рассказал Никита Ананьев, координатор местного штаба «Волонтеры Победы». (фото: Наталья Блинова/ТАСС)

В Панаме в акции приняли участие сотрудники российской дипмиссии и члены их семей, соотечественники, а также неравнодушные местные жители. Участники мероприятия прошли торжественным маршем, размахивая российским триколором и знаменем Победы под песни военных лет. (фото: Сергей Новиков/ТАСС)

Нынешний «Бессмертный полк» в Вашингтоне стал первой согласованной акцией за последние шесть лет. Участники прошли с флагами, транспарантами, портретами своих родственников и копиями знамени Победы по 17-й улице до мемориала Второй мировой войны на Национальной аллее. У мемориала они возложили цветы к памятной стене, посвященной встрече союзников на Эльбе, а также к табличке «Мурманск» (фото: Сергей Юматов/ТАСС)

В Анкаре акция прошла на территории посольства России. К акции присоединились приезжие из стран СНГ. «Сегодня интернациональный «Бессмертный полк», с нами представители посольств Белоруссии и Киргизии. Желаю мирного неба над головой! Но не будем расслабляться, нацизм поднимает голову. Нам еще придется бороться с ним во имя наших сыновей, дочерей. С праздником!» – сказал Алексей Ерхов, посол России в Турции (фото: Кирилл Жаров/ТАСС)

В Генуе «Бессмертный полк» собрал сотрудников генконсульства России, активистов ассоциаций российских соотечественников Лигурии, представителей местных общественных организаций. Помимо шествия участники возложили венки к монументам неизвестным советским воинам и партизанам близ Кампо Лигуре и Мазоне, а также в Тильето, где в октябре 1944 года в сражении с гитлеровцами погиб сержант Красной Армии Яков Горев (партизанское имя «Лука») (фото: ТАСС)

В Риме акция собрала несколько сот человек. Участники с флагами России, ДНР и ЛНР, красными знаменами, фотографиями ветеранов войны и тружеников тыла собрались у памятника Джузеппе Маццини. Ступени, ведущие к монументу, стали импровизированной сценой для активистов, чьи выступления перемежались с музыкальными и поэтическими номерами. (фото: ТАСС)

В акции в Токио приняли участие россияне, проживающие в разных регионах Японии, сотрудники российских учреждений, посол Китая У Цзянхао. Ансамбль «Россиянка» школы им. Рихарда Зорге при посольстве России исполнил военные песни и танцевальные композиции. Работала полевая кухня, предлагавшая участникам гречневую кашу и чай. (фото: Игорь Беляев/ТАСС)

В Стамбуле шествие прошло в летней резиденции генконсульства России на берегу Босфора. Соотечественники, сотрудники российских загранучреждений, граждане стран СНГ несли портреты своих родственников-участников войны и флаги. Была организована раздача георгиевских ленточек. Участники дошли до мемориальной доски в память о моряках подлодки «Морж», погибших в проливе в 1917 году. Под занавес акции состоялся концерт с песнями военных лет. (фото: Андрей Палария/ТАСС)

В Сеуле «Бессмертный полк» собрал более 500 человек. В этом году организаторам удалось согласовать рекордно длинный маршрут от посольства России по центральной улице Сечжондэро к главной площади Кванхвамун, мимо известных статуй полководца Ли Сун Сина и короля Сечжона к королевскому дворцу Кенбоккун и обратно до здания Центра дружбы и искусства, где прошел праздничный концерт. (фото: Игорь Иванов/ТАСС)