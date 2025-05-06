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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия всегда искала Большой смысл

    Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы разрушает миф об изоляции России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

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    6 мая 2025, 17:10 • Фоторепортаж

    «Бессмертный полк» прошел на разных континентах

    Шествия «Бессмертного полка» в честь 80-летия Победы торжественно прошли в городах по всему миру. В Пекине участниками акции стали более 1,2 тыс. человек: граждане России, стран СНГ, потомки советских и китайских солдат (фото: ТАСС)

    В Амстердаме шествие началось на центральной площади Дам с концерта песен военного времени в исполнении оперной певицы Эльнары Шафигуллиной-Мюрманс и заслуженной артистки России Елены Баженовой. «Мы объединились с голландскими активистами и антифашистами. Очень важно показать, что именно советские солдаты освобождали Европу», – рассказал Никита Ананьев, координатор местного штаба «Волонтеры Победы». (фото: Наталья Блинова/ТАСС)

    В Панаме в акции приняли участие сотрудники российской дипмиссии и члены их семей, соотечественники, а также неравнодушные местные жители. Участники мероприятия прошли торжественным маршем, размахивая российским триколором и знаменем Победы под песни военных лет. (фото: Сергей Новиков/ТАСС)

    Нынешний «Бессмертный полк» в Вашингтоне стал первой согласованной акцией за последние шесть лет. Участники прошли с флагами, транспарантами, портретами своих родственников и копиями знамени Победы по 17-й улице до мемориала Второй мировой войны на Национальной аллее. У мемориала они возложили цветы к памятной стене, посвященной встрече союзников на Эльбе, а также к табличке «Мурманск» (фото: Сергей Юматов/ТАСС)

    В Анкаре акция прошла на территории посольства России. К акции присоединились приезжие из стран СНГ. «Сегодня интернациональный «Бессмертный полк», с нами представители посольств Белоруссии и Киргизии. Желаю мирного неба над головой! Но не будем расслабляться, нацизм поднимает голову. Нам еще придется бороться с ним во имя наших сыновей, дочерей. С праздником!» – сказал Алексей Ерхов, посол России в Турции (фото: Кирилл Жаров/ТАСС)

    В Генуе «Бессмертный полк» собрал сотрудников генконсульства России, активистов ассоциаций российских соотечественников Лигурии, представителей местных общественных организаций. Помимо шествия участники возложили венки к монументам неизвестным советским воинам и партизанам близ Кампо Лигуре и Мазоне, а также в Тильето, где в октябре 1944 года в сражении с гитлеровцами погиб сержант Красной Армии Яков Горев (партизанское имя «Лука») (фото: ТАСС)

    В Риме акция собрала несколько сот человек. Участники с флагами России, ДНР и ЛНР, красными знаменами, фотографиями ветеранов войны и тружеников тыла собрались у памятника Джузеппе Маццини. Ступени, ведущие к монументу, стали импровизированной сценой для активистов, чьи выступления перемежались с музыкальными и поэтическими номерами. (фото: ТАСС)

    В акции в Токио приняли участие россияне, проживающие в разных регионах Японии, сотрудники российских учреждений, посол Китая У Цзянхао. Ансамбль «Россиянка» школы им. Рихарда Зорге при посольстве России исполнил военные песни и танцевальные композиции. Работала полевая кухня, предлагавшая участникам гречневую кашу и чай. (фото: Игорь Беляев/ТАСС)

    В Стамбуле шествие прошло в летней резиденции генконсульства России на берегу Босфора. Соотечественники, сотрудники российских загранучреждений, граждане стран СНГ несли портреты своих родственников-участников войны и флаги. Была организована раздача георгиевских ленточек. Участники дошли до мемориальной доски в память о моряках подлодки «Морж», погибших в проливе в 1917 году. Под занавес акции состоялся концерт с песнями военных лет. (фото: Андрей Палария/ТАСС)

    В Сеуле «Бессмертный полк» собрал более 500 человек. В этом году организаторам удалось согласовать рекордно длинный маршрут от посольства России по центральной улице Сечжондэро к главной площади Кванхвамун, мимо известных статуй полководца Ли Сун Сина и короля Сечжона к королевскому дворцу Кенбоккун и обратно до здания Центра дружбы и искусства, где прошел праздничный концерт. (фото: Игорь Иванов/ТАСС)

    В Сиднее акция памяти состоялась на площади Мартин Плэйс в центре города. Участники прошли с портретами героев, а затем у военного мемориала выступили с рассказами о своих родных. Российский активист Семен Бойков, известный как «австралийский казак», рассказал о проведении в Сиднее автопробега в честь 9 Мая. В акции примут участие не только легковые, но и крупные грузовые автомобили (фото: Анна Аркаева/ТАСС)

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    Мерц на выборах канцлера потерпел историческое фиаско

    Лидер германской партии ХДС Фридрих Мерц не смог с первого раза избраться канцлером в бундестаге. Несмотря на то что из 630 депутатов парламента ФРГ 328 – члены правящей коалиции, Мерцу до необходимого большинства не хватило шести голосов. Провал утверждения канцлера в бундестаге стал первым случаем в истории Германии. Почему Мерц проиграл голосование и каковы шансы политика все же получить самый влиятельный в Германии пост? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

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