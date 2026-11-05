Крупные торговые сети массово закрыли магазины на Украине

Tекст: Вера Басилая

На фоне ударов по инфраструктуре и экономических трудностей на Украине массово закрываются магазины крупных торговых сетей, сообщают «Военкоры Русской Весны».

Сеть METRO прекратила работу в Николаеве и Ровно, а бренд Sinsay закрыл магазины в Запорожье и Сумах. Сеть «Сырное королевство» также сворачивает деятельность, при этом некоторые франчайзинговые точки продолжат работу.

Кроме того, книжные магазины «Книгарня Є» закрылись на вокзалах Киева и Одессы. В столице пиццерии 1708 закрывают свои заведения в торговых центрах из-за резкого падения посещаемости, а сеть BPSH закрыла две точки в центре города, оставив только одну на Подоле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на Украине из-за повреждений энергообъектов целые области начали отключать от электричества по спецграфикам.

Тогда в «Укрэнерго» заявили об ухудшении ситуации в энергосистеме после масштабного удара.

В прошлом месяце эксперты указали на системный экономический кризис на Украине из-за падения металлургии и экспорта сельхозпродукции.