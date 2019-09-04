Минздрав закупил 10 тыс. упаковок незарегистрированного психотропного препарата

Московский эндокринный завод закупил порядка 10 тыс. упаковок незарегистрированного в России препарата от судорог «Фризиум», сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях Восточного экономического форума.

По словам Скворцовой, Минздрав планирует восстановить регистрацию препарата «Фризиум» на территории России, передает ТАСС.

«Мы постараемся с помощью наших административных возможностей сопровождения все процессы провести очень организованно в максимально короткие сроки», – сказала министр.

«Сами препараты, о которых мы говорили, уже закуплены. Мы на месте не стоим. 10 тыс. упаковок уже приобретены Московским эндокринным заводом», – сообщила Скворцова.

Ранее Минздрав назвал число детей, нуждающихся в незарегистрированном в России препарате «Фризиум».

Напомним, в июле в Москве по подозрению в контрабанде психотропных веществ задержали мать ребенка, который страдает неизлечимым генетическим заболеванием. Впоследствии полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела. В августе в Москве произошел новый случай контрабанды психотропного препарата для ребенка.

В Кремле призвали найти золотую середину в вопросе ввоза сильнодействующих препаратов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации, когда родители за границей достают своим детям лекарства и становятся фигурантами уголовных дел.