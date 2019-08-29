Минздрав назвал число нуждающихся в незарегистрированном «Фризиуме» детей

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что от двух до трех тысяч детей в России, страдающих эпилепсией, нуждаются в препарате «Фризиум».

Скворцова заверила, что ведомство делает все возможное, чтобы в ситуации с незарегистрированными лекарствами не пострадали дети и их мамы, передает «Интерфакс».

Кроме того, Скворцова отметила, что анализ, проведенный совместно с руководителями Антиэпилептической лиги, показал, что «Фризиум» действительно имеет преимущества перед другими лекарствами.

А 21 августа в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили о планах правительства в октябре закупить 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей у зарубежных производителей.

Напомним, в июле в Москве по подозрению в контрабанде психотропных веществ задержали мать ребенка, который страдает неизлечимым генетическим заболеванием. Позже стало известно, что полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела против нее.

Однако в августе стало известно о задержании уже второй матери тяжелобольного ребенка, которая по назначению врача заказала «Фризиум». В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Тогда в Минздраве пообещали дать оценку эффективности препарата, а детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович обратился к СК с просьбой прекратить дело.

Кроме того, в Кремле призвали найти золотую середину в вопросе ввоза лекарств.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации, когда родители за границей достают своим детям лекарства и становятся фигурантами уголовных дел.