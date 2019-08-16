Минздрав решил оценить ставший причиной задержания матерей «Фризиум»

Минздрав оценит эффективность не зарегистрированного в России противосудорожного препарата «Фризиум», из-за заказа которого задержали уже двух матерей тяжелобольных детей, сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве сообщили, что «по поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой Российская противоэпилептическая лига готовит экспертное заключение по эффективности лекарственного препарата «Фризиум» и в том числе о возможности замены этого препарата комбинациями зарегистрированных препаратов», передает ТАСС.

В ведомстве также указали, что за последний год Минздравом «реализован комплекс мер по повышению доступности противоэпилептических лекарственных препаратов».

Ранее стало известно о задержании уже второй матери тяжелобольного ребенка, которая заказала фризиум по назначению врача.

«Домой (к матери) приехали с обыском. Изъяли системный блок от компьютера. Возбудили уголовное дело по факту», – сообщила директор фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава, добавив, что дело должны были передать в Главное следственное управление.

До этого в Москве по подозрению в контрабанде психотропных веществ задержали и семь часов допрашивали Елену Боголюбову – маму 10-летнего Миши, страдающего неизлечимым генетическим заболеванием – болезнью Баттена. В тот раз полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела.

Ситуацию комментировали в Кремле и Минздраве.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в ситуации, когда родители достают своим детям отсутствующие в России лекарства и становятся фигурантами уголовных дел.