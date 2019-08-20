Кремль призвал найти золотую середину в вопросе ввоза лекарств

В вопросе запрета на ввоз в Россию сильнодействующих препаратов, например, «Фризиума», необходимо найти золотую середину, этим уже занимаются, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков указал, что «все прекрасно понимают необходимость решения этой ситуации с тем, чтобы и дети, и подростки, и уже взрослые дети родителей не терпели мучений», передает РИА «Новости».

При этом «все мы знаем, что, к сожалению, имеют место быть попытки прикрытия вот этой темой, распространения сильнодействующих веществ и лекарств, что является незаконным».

«Здесь нужно найти золотую середину и вопросом этим давно занимаются», – заявил Песков.

Он добавил, что в адрес президента Владимира Путина было направлено письмо, касающееся данной темы, которое вскоре будет доложено.

Напомним, 15 августа стало известно о задержании уже второй матери тяжелобольного ребенка, которая заказала «Фризиум». В отношении женщины возбудили уголовное дело, позже прокуратура его отменила.

В Минздраве пообещали дать оценку эффективности препарата.

До этого в Москве по подозрению в контрабанде психотропных веществ задержали мать ребенка, который страдает неизлечимым заболеванием. Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела против нее.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в ситуации, когда родители за границей достают своим детям лекарства и становятся фигурантами уголовных дел.