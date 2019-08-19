Прокуратура отменила дело против матери больного ребенка за покупку «Фризиума»

Возбуждение уголовного дела против матери тяжелобольного ребенка о провозе через границу препарата «Фризиум» отменено, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«По итогам проверки Московско-Курский транспортный прокурор отменил постановление о возбуждении уголовного дела как незаконное и необоснованное, поскольку в ходе доследственной проверки не было получено данных, образующих объективную сторону преступления, предусмотренного статьей 229.1 УК РФ», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что материалы направили на дополнительную процессуальную проверку в Московскую таможню. Ход и результаты проверки контролирует Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Дело было возбуждено по статье «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства».

Ранее сообщалось, что прокуратура проверит, на каких основаниях против жительницы Москвы возбудили уголовное дело о покупке «Фризиума» своему ребенку-инвалиду.

Напомним, 15 августа стало известно о задержании уже второй матери тяжелобольного ребенка, которая по назначению врача заказала «Фризиум». В отношении женщины возбудили уголовное дело.

В Минздраве пообещали дать оценку эффективности препарата, а детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович обратился к СК с просьбой прекратить дело.

До этого в Москве по подозрению в контрабанде психотропных веществ задержали мать ребенка, который страдает неизлечимым генетическим заболеванием. Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела против нее.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в ситуации, когда родители за границей достают своим детям лекарства и становятся фигурантами уголовных дел.