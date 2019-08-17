Прокуратура проверит дело о покупке лекарств для больного ребенка

Прокуратура проверит, на каких основаниях против жительницы Москвы возбудили уголовное дело за то, что она покупала лекарства своему ребенку-инвалиду, сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

По ее словам, прокуратура изучит материалы и проверит законность возбуждения уголовного дела. Также будут проанализированы причины, почему лекарства с психотропными веществами нельзя было купить в установленном законом порядке, передает ТАСС.

Короткова отметила, что проверка находится на контроле Генпрокуратуры России.

Ранее стало известно о задержании уже второй матери тяжелобольного ребенка, которая заказала «Фризиум» по назначению врача. По словам директора фонда «Дом с маяком» Лидии Мониавой, против женщины возбудили уголовное дело.

На ситуацию отреагировали в Минздраве, решив дать оценку эффективности препарата. Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович обратился к СК с просьбой прекратить дело.

До этого в Москве по подозрению в контрабанде психотропных веществ задержали и семь часов допрашивали мать ребенка, страдающего неизлечимым генетическим заболеванием. Тогда полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в ситуации, когда родители достают своим детям отсутствующие в России лекарства и становятся фигурантами уголовных дел.