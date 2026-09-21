Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.3 комментария
Прокуратура начала проверку после смерти девочки от паров газа в Екатеринбурге
В Екатеринбурге 13-летняя девочка скончалась после вдыхания паров бытового газа, потеряв сознание в собственной квартире, сообщила прокуратура Свердловской области.
Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга организовала проверку обстоятельств гибели несовершеннолетней, сообщается в канале ведомства в Max. По предварительной версии, трагедия произошла вечером 21 сентября. Девочка находилась у себя дома и дышала парами газа, из-за чего упала в обморок.
«Прокуратура Октябрьского района г. Екатеринбурга проводит проверку в связи с гибелью несовершеннолетней девочки 2013 г. р., предположительно, в результате вдыхания паров газа», – заявили в областном ведомстве.
Приехавшая бригада скорой помощи лишь констатировала смерть ребенка. Известно, что погибшая росла в неполной семье, однако на учете в профилактических органах не состояла. Теперь надзорное ведомство оценит, как соблюдались законы об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Ход доследственной проверки взят на контроль.
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