Прокуратура начала проверку после смерти девочки от паров газа в Екатеринбурге

Tекст: Валерия Городецкая

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга организовала проверку обстоятельств гибели несовершеннолетней, сообщается в канале ведомства в Max. По предварительной версии, трагедия произошла вечером 21 сентября. Девочка находилась у себя дома и дышала парами газа, из-за чего упала в обморок.

«Прокуратура Октябрьского района г. Екатеринбурга проводит проверку в связи с гибелью несовершеннолетней девочки 2013 г. р., предположительно, в результате вдыхания паров газа», – заявили в областном ведомстве.

Приехавшая бригада скорой помощи лишь констатировала смерть ребенка. Известно, что погибшая росла в неполной семье, однако на учете в профилактических органах не состояла. Теперь надзорное ведомство оценит, как соблюдались законы об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Ход доследственной проверки взят на контроль.

В начале сентября следователи возбудили уголовное дело после гибели вдыхавшего газ подростка в свердловском Карпинске.

Спустя несколько дней в Полевском от отравления угарным газом погиб двенадцатилетний мальчик.

В прошлом году журналисты сообщили о 20 случаях смерти российских подростков из-за сниффинга.