В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».0 комментариев
Мирный житель пострадал при атаке дронов по Белгородской области
В ходе атак с использованием беспилотников в Белгородской области один человек получил ранения, повреждены автомобили, дома и линия электропередачи.
Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, передает РИА «Новости». Атаки произошли в период с 20:55 до 21:10 по московскому времени, уточнили в Минобороны России.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате удара FPV-дрона на трассе Томаровка – Красная Яруга был ранен мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги, ему оказана необходимая медицинская помощь, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.
В селе Никольское дрон повредил легковой автомобиль, а в Валуйском округе в хуторе Леоновка беспилотник атаковал движущийся автомобиль, в результате чего пострадали остекление и кузов. В селе Казинка после атаки повреждена линия электропередачи, несколько населенных пунктов остались без света, аварийные службы приступили к восстановлению электроснабжения.
Кроме того, в селе Кукуевка с беспилотника были сброшены взрывные устройства, что привело к повреждению двух частных домов, гаража и автомобиля. В селе Двулучное и хуторе Барилов также зафиксированы повреждения кровли домов от ударов дронов. Информация о последствиях уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника на село Грозовое в Запорожской области двое местных жителей получили ранения средней тяжести, а средствами ПВО России за 40 минут были уничтожены пять беспилотников самолетного типа ВСУ над Крымом.