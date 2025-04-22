Эротические отношения немцев с оружием

Анна Сытник
Мир охватила «золотая лихорадка» нейросетей
Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.
Евдокия Шереметьева
Увидеть горе Донбасса своими глазами
Все годы войны большинству знакомых было неинтересно, что я пишу. Что пытаюсь донести о том, что происходит в Донбассе. Про обстрелы и издевательства над людьми. Сколько страшных историй до сих пор не услышаны?
Сергей Худиев
Папа Франциск был голосом здравого смысла в безумном мире
В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».