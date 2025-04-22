В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».

Все годы войны большинству знакомых было неинтересно, что я пишу. Что пытаюсь донести о том, что происходит в Донбассе. Про обстрелы и издевательства над людьми. Сколько страшных историй до сих пор не услышаны?

Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.

Китай избавляется от американских энергоресурсов Пекин выполняет свое обещание отказаться от закупки американских нефти, газа и угля. Статистика показывает падение продаж. США пришлось искать новых покупателей на свой СПГ, но в целом история не критична для обеих сторон. Китаю как импортеру она может даже принести выгоду. Однако чем сильнее конфронтация с США, тем больше Китай должен думать об угрозе ресурсного голодания, которое может устроить Вашингтон. Подробности Перейти в раздел

Пасхальное перемирие показало Западу ложь Зеленского В России подводят итоги пасхального перемирия. Интенсивность боевых действий в этот период заметно снизилась, хотя ВСУ все равно нарушили «режим тишины» несколько тысяч раз. Политологи называют перемирие не только удачным дипломатическим ходом Москвы, но и «полезным экспериментом». О чем идет речь? Подробности Перейти в раздел

Праздник Пасхи показывает новую роль российского православия «Воцерковление новых поколений – тенденция, которую сегодня многие отмечают». Такими словами эксперты описывают особенности, присущие празднованию одного из важнейших православных праздников – Пасхи – в 2025 году. Есть и другие тенденции в развитии российского православия, в том числе связанные с идущей спецоперацией. Подробности Перейти в раздел

Кто и почему станет будущим папой римским После смерти папы римского Бенедикта в Рим уже начали съезжаться на конклав кардиналы со всего мира. По окончанию траура будет назначена дата конклава и, скорее всего, к концу мая католики получит нового папу. Уже началась подковерная борьба между кланами внутри Ватикана. Какие группировки в нем соперничают, кого выдвигают в качестве кандидатов – и кто победит скорее всего? Подробности Перейти в раздел

Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности Перейти в раздел