NYT: Брат устроившего теракт в Мичигане был командиром «Хезболлы»

Tекст: Ольга Иванова

Брат напавшего на синагогу в Мичигане был командиром «Хезболлы» и погиб в результате израильского авиаудара на территории Ливана, сообщает The New York Times. Израильские военные заявили, что Ибрагим Мохамад Газали, брат водителя грузовика, командовал одной из группировок «Хезболлы» и был уничтожен в ходе удара 5 марта, который был нанесен по объекту, где, по утверждению армии, хранилось оружие и находились бойцы организации.

Сам нападавший на синагогу, Айман Мохамад Газали, являлся натурализованным гражданином США, уроженцем Ливана. По сведениям ливанских властей и мусульманских лидеров Мичигана, в результате израильского удара погибли четверо его родственников: два брата и двое детей одного из них; жена Ибрагима получила тяжёлые ранения. Израильская армия подтвердила гибель Ибрагима после проведения разведывательного анализа, однако не раскрыла детали.

По словам официального представителя «Хезболлы», организация не стала подтверждать или опровергать принадлежность Ибрагима к её бойцам, однако заявил, что нападение в Мичигане стало местью за гибель семьи. Сам удар по трёхэтажному зданию в городе Машгара стал частью обостряющегося противостояния между Израилем и «Хезболлой», начавшегося после совместной атаки Израиля и США на Иран 28 февраля.

Согласно заявлениям израильских военных, подразделение «Бадр» под командованием Ибрагима было причастно к запуску сотен ракет по территории Израиля. В результате нынешнего конфликта в Ливане погибли около 800 человек, а ракетные удары со стороны Ирана привели к гибели не менее 12 человек в Израиле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в синагоге города в штате Мичиган произошла стрельба. Полиция оцепила район и призвала жителей избегать этой части города. Вооруженный злоумышленник протаранил на автомобиле здание еврейского центра. В ходе перестрелки с сотрудниками охраны нападавший был ликвидирован.



