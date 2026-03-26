Жителя Саратовской области арестовали за подготовку теракта на аэродроме

Tекст: Мария Иванова

Энгельсский районный суд в Саратовской области арестовал мужчину на два месяца по подозрению в приготовлении террористического акта по заданию украинских спецслужб, передает РИА «Новости».

В пресс-службе суда уточнили, что речь идет о жителе региона, задержанном по материалам силовиков.

Следственный комитет сообщил, что 53-летний житель области, действуя по заданию спецслужб Украины, получил координаты тайника. В нем находились взрывчатые вещества, боеприпасы, детонаторы, два ударных FPV-дрона, а также инструкции по сборке взрывных устройств и запуску беспилотников. По данным СК, украинские кураторы обещали мужчине 1,5 млн рублей за атаку на военный аэродром.

Задержание провели сотрудники ФСБ, после чего фигурант дела полностью признал вину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ, Следственный комитет и Росгвардия ранее предотвратили теракт с запуском двух ударных FPV-дронов по военному аэродрому в Саратовской области.

В марте сотрудники ФСБ задержали жителей Владимирской и Ивановской областей по подозрению в подготовке подрыва российской военной авиатехники по указанию украинских спецслужб.

В прошлом году сообщалось, чтозадержанный в Волгограде агент СБУ готовил атаку ударных дронов на аэродром в Энгельсе в Саратовской области.