  • Новость часаПутин заверил в наращивании производства FPV-дронов для войск
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Паша Техник, Кишлак и Бледный – как примеры для подражания

    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    23 апреля 2025, 11:52 Мнение

    Паша Техник, Кишлак и Бледный – как примеры для подражания

    Отнюдь не только те люди, чьи хрестоматийные образы кажутся нам привычными и безупречными, готовы служить и служат России в дни судьбоносного испытания. И порой может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.

    Андрей Полонский Андрей Полонский

    писатель, историк

    Скандалы в США подрывают доверие к долларовой системе
    Косачев: Лондон не войдет в историю мирного процесса по Украине
    Полностью российский SJ-100 с двигателями ПД-8 впервые поднялся в небо
    Эксперт рассказал о новой модификации «Гераней» для ударов по Одессе

    В начале апреля страну взбудоражили смерть и похороны Паши Техника (Павла Ивлева), известного рэпера, скончавшегося в Таиланде от инфаркта после передозировки. Исступление народа на отпевании и похоронах музыканта, организацией которых занимался, кстати, Лука Затравкин, сын известного художника Никаса Сафронова, сравнивали даже со знаменитыми толпами на похоронах Владимира Высоцкого в 1980 году.

    Ажиотаж вызвал самые неоднозначные реакции. Многие – отчасти справедливо – поспешили прокричать, что Техник – отнюдь не Высоцкий, никакой национальной популярности у него не было и нет, что всё произошедшее стало не больше, как итогом большой информационной волны, одной из тех, которые так умело нагоняет современное массовое общество. И тем более возмутительна подобная экзальтация в ситуации, когда десятки тысяч наших соотечественников жертвуют своей жизнью на фронтах украинской войны.

    Предельно жестко и исчерпывающе выразил это настроение Telegram-канал «Госпожа Стриж»: «Всем, кто был на похоронах Паши Техника, показать «Ополченский романс», «У края бездны», «Солнцепек». Для начала. И заставить собирать дроны для пацанов наших. Научить Родину любить, а не пиво возле храма пить. За шкирку.  Дозаигрывались с поколением. Я понимаю, Родина – Мать. Как мама добрая, обнимательная, всепрощающая, но когда детки буянят, нужно папу вызывать. С ремнем и строгим словцом».

    Однако, как часто бывает, реальность на поверку оказалась сложнее, чем это мнится моралистам и любителям делать быстрые выводы. Павла Ивлева, конечно, было за что осуждать и при жизни, и по смерти (хотя ведь сказано – кто без греха, пусть первым бросит камень), но человек, тем более человек искусства – существо противоречивое, у него всегда много пластов и уровней понимания.

    В конце концов остались просто факты. Как сообщается, тот же Паша Техник, а также рэперы Метокс (Алексей Самсонов) и Марк (Маркас Маркулис), только в 2024 году пожертвовали больше миллиона рублей 106-й воздушно-десантной Тульской дивизии и 1182-му артполку. Причем больше половины переводов сделал Ивлев. В личных вещах и бумагах Паши родные после его смерти нашли несколько грамот с благодарностью от военных подразделений.

    И случай Техника со товарищи – далеко не единственный. К счастью, речь идет не только о мертвых, но и о живых. Еще один скандальный хип-хоп исполнитель Кишлак (Максим Фисенко), запомнившийся зрителем лицом, почти целиком покрытом татуировками, давно уже жертвует часть доходов со своих концертов на восстановление освобожденных территорий. Впрочем, это не смутило радетелей правильного образа жизни, которые сорвали концерт музыканта в Омске. Или, скорей всего, они не имели об этой стороне жизни музыканта ни малейшего представления.

    В Омске некие накачанные персонажи напали на Кишлака, того самого, кого стоило бы запомнить по концерту в Питере, где молодежь кричала «Слышу зов – е///ть Азов!», а сам Кишлак заряжал в толпу: «Россия!».

    Персонажам, конечно, лучше было бы утверждать свою «русскость» на войне, а не в мирном Омске.

    Затевать длинные споры вокруг подобных эпизодов не имеет особого смысла. Разумеется, и покойный Паша Техник, и тем более Кишлак – отнюдь не безопасные культурные герои. И точно не пример для подражания молодежи, которая и так к ним пристрастна. Они открыто говорят об алкоголе, наркотиках, драках в пригородах и на окраинах, отчаянии и надежде. В их текстах совсем не всегда прочитывается осуждение того, что осуждено законом, нравственным и юридическим.

    Но вот беда. Почему-то «правильные» и во всем положительные идеологи и деятели культуры трогают молодых людей куда меньше.

    Молодежный бунт никто не отменял, да и никогда не отменит. И если в нынешней ситуации он так или иначе связан с Россией, если эти непричесанные, небезопасные и трудно поддающиеся увещеваниям ребята считают страну – своей, а ее дело – правым, вряд ли имеет смысл от них отделяться и отмахиваться из последних сил.

    Совсем недавно Захар Прилепин, кстати, очень резко отозвавшийся об ажиотаже на похоронах Паши Техника, назвал деятелей отечественной культуры, которые больше всего помогали Донбассу и Русской Реконкисте с 2014 года. Среди них один очень известный русский писатель, пожелавший не афишировать свое имя, рок-музыкант, лидер «Бригады С» Гарик Сукачёв и рэпер Андрей Бледный из группы 25/17. Ни Гарика, ни Андрея паиньками тоже не окрестишь. Разные ситуации случались с ними по жизни. У 25/17 несколько песен вообще запрещены к исполнению.

    Мир всё же не раскладывается на дважды два – четыре. Тут уместно вспомнить Евангелие. «Я пришел, – говорит Иисус, – призвать не праведников, а грешников к покаянию» (Мф, 9-13). Отнюдь не только те люди, чьи хрестоматийные образы кажутся нам привычными и безупречными, готовы служить и служат России в дни судьбоносного испытания. И порой может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги и уговоры, вместе взятые.

    Не только у самых молодых и неопытных, но и у многих людей куда старше, жива надежда, что отчаянные и ходящие по грани сумеют так же оправдаться, как послушные и соблюдающие правила.

    Другие материалы автора

    Главное
    NYT: Отказ Зеленского от ключевого предложения США поставил под сомнение переговоры
    Европе предрекли критическую неспособность использовать войска без США
    Саудовская Аравия и Индия договорились построить два НПЗ
    Зарубишвили заявила пранкерам Вовану и Лексусу о нехватке средств
    Авиакомпания Delta протестировала инновационное покрытие самолетов «акулья кожа»
    Суд приговорил Шляфмана к 13 годам по делу об убийстве Талькова
    Директора московской школы уволили после избиения школьника одноклассниками

    Скандалы в США подрывают доверие к долларовой системе

    Дональд Трамп назвал главу ФРС «главным неудачником» и пригрозил ему увольнением. Это вызвало шок, так как всегда считалось, что пост главы федерального резерва независим от исполнительной власти. Если Трамп создаст такой прецедент впервые в истории, то доллар ждет катастрофическое падение. Это еще больше подорвет доверие к американской долларовой системе. Подробности

    Перейти в раздел

    Пасхальное перемирие показало Западу ложь Зеленского

    В России подводят итоги пасхального перемирия. Интенсивность боевых действий в этот период заметно снизилась, хотя ВСУ все равно нарушили «режим тишины» несколько тысяч раз. Политологи называют перемирие не только удачным дипломатическим ходом Москвы, но и «полезным экспериментом». О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Как экономические реформы Горбачева развалили СССР

    Сорок лет назад, 23 апреля 1985 года, на апрельском пленуме ЦК КПСС генсеком Михаилом Горбачевым был дан старт экономической реформе, которая должна была оздоровить советскую экономику. Впервые прозвучало и ставшее потом знаменитым слово «перестройка». Однако все произошло ровно наоборот: через несколько лет Советский Союз в результате в том числе этих реформ рухнул. Что произошло и был ли такой результат заранее предопределен? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа бьется в попытках найти замену Америке

    «Страны выстраиваются в очередь, чтобы работать с нами», заявляет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Тем самым она посылает сигнал администрации Белого дома – о том, что якобы ЕС вполне может обойтись и без торговли с Америкой, найти ей замену. На самом деле руководство Евросоюза хочет выдать желаемое за действительное, и вот почему. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Эротические отношения немцев с оружием

      Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

    • На смерть Франциска

      На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

    • Американцы передумали ненавидеть Россию

      В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............