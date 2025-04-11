Названа стоимость похорон Паши Техника

Эксперт: Похороны рэпера Паши Техника в Москве стоили семье минимум 1,5 млн рублей

Tекст: Валерия Городецкая

Руководитель центра похоронных услуг «Вознесение» Елена Шевченко рассказала, что для церемонии использовали канадский гроб стоимостью до 400 тыс. рублей, передает Life.ru. Если гроб изготовлен из ясеня, его стоимость составляет около 110 тыс. рублей.

Шевченко отметила, что такие похороны в Москве обычно обходятся примерно в полтора миллиона рублей без учета одежды и поминок. По ее словам, на церемонии работала специальная бригада, услуги которой могут стоить 30-40 тыс. рублей за час.

Отпевание прошло в храме Петра и Павла в Лефортове и стоило от 5 до 10 тыс. рублей, а крест на могиле обошелся минимум в 30 тыс. рублей, добавила эксперт. Элементы декора, такие как еловые лапы и лифт, придают церемонии элитный характер, как и на похоронах киноактеров и героев.

На прощании с Пашей Техником в Москве задержали оператора дрона. Кроме того, суд арестовал девушку за стычку с полицейским на прощании с Пашей Техником.