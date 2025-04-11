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На прощании с Пашей Техником в Москве задержали оператора дрона
На прощании с рэпером Пашей Техником(Ивлев) в Москве полиция задержала оператора дрона, запустившего квадрокоптер серии Mavic над собравшимися поклонниками.
Сотрудники полиции в Москве задержали оператора дрона во время церемонии прощания с рэпером Пашей Техником. Мужчина был помещен в автозак за запуск квадрокоптера серии Mavic над толпой поклонников, собравшихся у храма, передает ТАСС.
По данным правоохранительных органов, дрон был замечен над людьми, пришедшими проститься с музыкантом Сотни людей собрались у церкви Петра и Павла в Лефортово, создавая длинные очереди из желающих попасть на церемонию прощания.
Поклонники рэпера скандировали его сценическое имя и поднимали вверх цветы. У входа в храм дежурили правоохранители, позже к ним присоединился ОМОН, который призывал толпу к спокойствию. Собравшиеся пытались прорваться через забор, чтобы попасть на территорию церкви, передает РИА «Новости».
Ранее в храме Петра и Павла в Лефортово прошла церемония прощания с популярным российским рэпером Пашей Техником, после чего его похоронят на Николо-Архангельском кладбище.
Павел Ивлев, известный как Паша Техник, скончался в таиландской больнице на 41-м году жизни.