На прощании с Пашей Техником в Москве задержали оператора дрона

Tекст: Вера Басилая

Сотрудники полиции в Москве задержали оператора дрона во время церемонии прощания с рэпером Пашей Техником. Мужчина был помещен в автозак за запуск квадрокоптера серии Mavic над толпой поклонников, собравшихся у храма, передает ТАСС.

По данным правоохранительных органов, дрон был замечен над людьми, пришедшими проститься с музыкантом Сотни людей собрались у церкви Петра и Павла в Лефортово, создавая длинные очереди из желающих попасть на церемонию прощания.

Поклонники рэпера скандировали его сценическое имя и поднимали вверх цветы. У входа в храм дежурили правоохранители, позже к ним присоединился ОМОН, который призывал толпу к спокойствию. Собравшиеся пытались прорваться через забор, чтобы попасть на территорию церкви, передает РИА «Новости».

Ранее в храме Петра и Павла в Лефортово прошла церемония прощания с популярным российским рэпером Пашей Техником, после чего его похоронят на Николо-Архангельском кладбище.

Павел Ивлев, известный как Паша Техник, скончался в таиландской больнице на 41-м году жизни.



