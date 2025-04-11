Стало известно место проведения церемонии прощания с Пашей Техником в Москве

Церемония прощания с Павлом Ивлевым пройдет в храме Петра и Павла в Лефортово

Tекст: Денис Тельманов

Церемония прощания с рэпером Пашей Техником, также известным как Павел Ивлев, состоится в пятницу в храме Петра и Павла в московском районе Лефортово, передает РИА «Новости». После церемонии его прах будет упокоен на Николо-Архангельском кладбище.



Напомним, что в конце марта 40-летний артист был госпитализирован на Пхукете в Таиланде с сильным отравлением и находился в реанимации в тяжелом состоянии. Экс-супруга Паши Техника, Ева Карицкая, 4 апреля сообщила о его смерти в реанимации.

Директор музыканта, Марк Яровный, сообщил, что причиной смерти, по заключению медиков Таиланда, стала легочная инфекция. Многие коллеги и друзья Паши, включая артиста Егора Крида, Сергея Жукова, Ольгу Бузову, рэпера Гуфа, шоумена Гарика Харламова, а также журналиста и блогера Ксению Собчак, выразили свои соболезнования в связи с его кончиной в своих соцсетях.

Паша Техник был известным российским рэпером и музыкальным продюсером, одним из основателей группы Kunteynir. Его творчество оставило значительный след в российской музыке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, рэпер Павел Ивлев, известный как Паша Техник, скончался в таиландской больнице на 41-м году жизни, об этом сообщила его бывшая супруга Карина Мельничук.

Ева Карицкая, бывшая жена Паши Техника, намекнула на возможную виновность его нынешней девушки и их общего знакомого в смерти рэпера, однако не стала никого обвинять напрямую.

Прощание и отпевание Паши Техника пройдут в Москве после доставки его тела из Таиланда, как сообщил директор музыканта Марк Яровный (Марк Флинк).