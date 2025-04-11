Суд арестовал девушку за стычку с полицейским на прощании с Пашей Техником

Лефортовский суд арестовал девушку за хулиганство на прощании с Пашей Техником

Tекст: Вера Басилая

Лефортовский суд Москвы приговорил Евгению Истомину к аресту на 12 суток за нарушение порядка на прощании с рэпером Пашей Техником. Девушка признана виновной по административной статье о мелком хулиганстве, передает ТАСС.

В пресс-службе суда сообщили, что Истомина находилась в состоянии алкогольного опьянения, использовала нецензурную брань в адрес полицейских и отказывалась подчиниться законным требованиям. Она также пыталась сбежать от правоохранителей.

В протоколе указано, что Истомина не реагировала на просьбы прекратить нарушение общественного порядка и даже нападала на сотрудников полиции. Это стало основанием для ее задержания и последующего ареста.

Ранее сообщалось о задержании пяти человек на прощании с рэпером Пашей Техником в храме Петра и Павла в Лефортове.

На прощании с рэпером Пашей Техником в Москве полиция задержала оператора дрона, который запустил квадрокоптер серии Mavic над собравшимися поклонниками.

В храме Петра и Павла в Лефортово прошла церемония прощания с популярным российским рэпером Пашей Техником, после чего его похоронили на Николо-Архангельском кладбище.

Павел Ивлев, известный как Паша Техник, скончался в таиландской больнице на 41-м году жизни.