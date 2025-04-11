В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.0 комментариев
Суд арестовал девушку за стычку с полицейским на прощании с Пашей Техником
Лефортовский суд арестовал девушку за хулиганство на прощании с Пашей Техником
В Москве Лефортовский суд арестовал на 12 суток Евгению Истомину за мелкое хулиганство и оскорбление полицейских во время прощания с рэпером Пашей Техником (настоящее имя – Павел Ивлев).
Лефортовский суд Москвы приговорил Евгению Истомину к аресту на 12 суток за нарушение порядка на прощании с рэпером Пашей Техником. Девушка признана виновной по административной статье о мелком хулиганстве, передает ТАСС.
В пресс-службе суда сообщили, что Истомина находилась в состоянии алкогольного опьянения, использовала нецензурную брань в адрес полицейских и отказывалась подчиниться законным требованиям. Она также пыталась сбежать от правоохранителей.
В протоколе указано, что Истомина не реагировала на просьбы прекратить нарушение общественного порядка и даже нападала на сотрудников полиции. Это стало основанием для ее задержания и последующего ареста.
Ранее сообщалось о задержании пяти человек на прощании с рэпером Пашей Техником в храме Петра и Павла в Лефортове.
На прощании с рэпером Пашей Техником в Москве полиция задержала оператора дрона, который запустил квадрокоптер серии Mavic над собравшимися поклонниками.
В храме Петра и Павла в Лефортово прошла церемония прощания с популярным российским рэпером Пашей Техником, после чего его похоронили на Николо-Архангельском кладбище.
Павел Ивлев, известный как Паша Техник, скончался в таиландской больнице на 41-м году жизни.