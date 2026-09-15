Роспотребнадзор за три года предотвратил завоз более 14 тыс. случаев опасных инфекций

Tекст: Елизавета Шишкова

Для противодействия биоугрозам Роспотребнадзором создана система, позволяющая реагировать на них в любой точке СНГ в течение суток. За рубежом работают 62 российские мобильные противоэпидемические лаборатории – они представлены в 21 стране, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Помимо обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, ведомство помогает гражданам защищать свои права в качестве потребителей. Каждый месяц за такими консультациями обращаются более миллиона человек. Для этого созданы 649 консультационных центров и пунктов.

Этих результатов служба достигла к своему 104-летию. Ее история ведет отсчет с 15 сентября 1922 года, когда был принят Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР «О санитарных органах Республики». В этот день в России отмечают День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Сегодня в Роспотребнадзоре работают 70 тыс. специалистов. Они занимаются защитой здоровья россиян, предупреждением распространения инфекций, обеспечением безопасности и качества пищевых продуктов. Одно из ключевых направлений работы – охрана здоровья детей.

В структуру ведомства входят 87 территориальных органов, 88 центров гигиены и эпидемиологии, 28 научных организаций, включая пять противочумных институтов. Кроме того, действуют 12 противочумных станций, противочумный центр и 10 предприятий дезинфекционного профиля.