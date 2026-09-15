14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.71 комментарий
Роспотребнадзор за три года предотвратил завоз более 14 тыс. случаев опасных инфекций
За последние три года Роспотребнадзор остановил завоз в Россию более 14 тыс. случаев опасных инфекций, не допустив их распространения. Ведомство также решило задачу разработки тестов на новые инфекции за четыре дня.
Для противодействия биоугрозам Роспотребнадзором создана система, позволяющая реагировать на них в любой точке СНГ в течение суток. За рубежом работают 62 российские мобильные противоэпидемические лаборатории – они представлены в 21 стране, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.
Помимо обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, ведомство помогает гражданам защищать свои права в качестве потребителей. Каждый месяц за такими консультациями обращаются более миллиона человек. Для этого созданы 649 консультационных центров и пунктов.
Этих результатов служба достигла к своему 104-летию. Ее история ведет отсчет с 15 сентября 1922 года, когда был принят Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР «О санитарных органах Республики». В этот день в России отмечают День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Сегодня в Роспотребнадзоре работают 70 тыс. специалистов. Они занимаются защитой здоровья россиян, предупреждением распространения инфекций, обеспечением безопасности и качества пищевых продуктов. Одно из ключевых направлений работы – охрана здоровья детей.
В структуру ведомства входят 87 территориальных органов, 88 центров гигиены и эпидемиологии, 28 научных организаций, включая пять противочумных институтов. Кроме того, действуют 12 противочумных станций, противочумный центр и 10 предприятий дезинфекционного профиля.