На форуме «Мы вместе» назвали главные задачи волонтеров в 2025 году

Волонтеры рассказали об особенностях работы в новых регионах и с бойцами СВО в тылу

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Волонтерское движение – это прямое проявление наших духовных традиционных ценностей. Это ценности взаимопомощи, милосердия, уважения, служения Отечеству – то есть всего того, что делают добровольцы», – пояснил Артем Метелев, председатель комитета Госдумы по молодежной политике, глава совета Ассоциации волонтерских центров.

По его словам, своими поступками добровольцы и волонтеры помогают «взращивать традиционные ценности у других людей и тем самым создают эффективный инструмент формирования ценностного каркаса в обществе».

При этом в новых регионах России помощь добровольцев пользуется особым спросом, заметила Кристина Избицкая, активист движения «Мы вместе», экс-глава общественной приемной «Росатома» в Энергодаре.

«С 2022 года мы в ЛНР работали в реабилитационных центрах с детками, которые потеряли родителей из-за военного конфликта. Там были в том числе те дети, чьи отцы погибли в рядах ВСУ, так как ранее их мобилизовали. Но дети очень быстро понимали правду», – вспомнила она.

«Затем, уже в Запорожье, мы организовали Совет ветеранов, поскольку в регионе осталось много пожилых людей. А в Энергодаре мы создали первую в Новороссии молодежную думу – по модели аналогичных парламентов в закрытых российских городах с присутствием «Росатома», – продолжила Избицкая.

По ее словам, сейчас у молодых парламентариев «все здорово»: «Они формируют законодательные инициативы с учетом специфики региона, получают опыт в сфере муниципального управления». «Вообще приход России позволил местной молодежи по-новому открыться – у них появилась возможность участия в творческих и политических конкурсах. Ничего такого при Украине не было», – рассказала собеседница.

Поэтому отмечен бурный рост численности среди работающих в сфере здравоохранения волонтерских организаций. «Только в Подмосковье нас стало больше на 10 тыс. человек. В основном мы помогаем бойцам СВО, которые проходят лечение в госпиталях регионах», – рассказала Наталья Костеева, региональный координатор волонтеров-медиков Московской области.

«Также наши волонтеры занимаются обеспечением досуга военных и читают им книги. Наибольшей популярностью среди них пользуются произведения Достоевского и Прилепина. И конечно, наши волонтеры помогают медперсоналу, обрабатывают раны, пролежни, выполняют массу другой работы», – пояснила собеседница.

Если же говорить о ключевой задаче для добровольческого движения на 2025 год, то Костеева видит ее в следующем: «Нам необходимо массовое привлечение волонтеров в реализацию нацпроектов».

Напомним, с 5 по 7 декабря в Москве проходит Международный форум гражданского участия «Мы вместе». Участниками стали лидеры социальных проектов, руководители благотворительных фондов, добровольцы и наставники, политики, организаторы волонтерского движения, участники СВО. В рамках форума прошло награждение победителей международной премии «Мы вместе». В форуме принимают участие 20 тыс. людей со всей России и из 40 стран мира.

5 декабря, в День добровольца, президент России Владимир Путин в рамках форума вручил орден Мужества Федору Геращенко – руководителю Центра тактической подготовки «Архангел» и замруководителя Регионального исполкома движения «Народный фронт «За Россию» в Краснодарском крае.