Эксперт: Волонтерство и добровольчество отвечают культурному облику российского народа

Эксперт Майоров: По размаху добровольческого движения Россия опережает многие государства мира

Tекст: Олег Исайченко

«Участие Владимира Путина в церемонии награждения победителей международной премии «МЫВМЕСТЕ» говорит о том, что президент ценит волонтерское движение. При этом российские добровольцы работают на многих направлениях: в сферах социальной поддержки, зоозащиты, образования», – сказал Арсений Майоров, докторант института философии СПбГУ.

«Речь идет о миллионах граждан страны, готовых прийти на помощь в любую минуту. На мой взгляд, популярность волонтерства объясняется тем, что данная деятельность в целом отвечает культурному облику российского народа. Мы всегда ценили отзывчивость, милосердие и взаимопомощь», – отмечает он.

«При этом в особо трудные годы наше общество сплачивалось и гордо отвечало на вызовы времени. Мы видим это и сейчас: начало СВО придало дополнительный импульс добровольческому движению. Граждане по зову сердца помогают беженцам из районов, где происходит военный конфликт, занимаются отправкой всего необходимого на фронт», – считает собеседник.

«Это подчеркивает особую связь населения и государства. Волонтеры – это особенные люди, которые как никто другой чувствуют необходимость активной работы на благо страны. Сама их деятельность способствует развитию патриотизма не только у непосредственных участников процесса, но и у тех, кому они оказывают помощь», – акцентирует эксперт.

«Добавлю, что добровольчество также играет важную роль в рамках самореализации подрастающего поколения. Оно дает подросткам возможность выбрать путь будущего развития, испытать свои силы в тех или иных сферах. Неслучайно именно из волонтерского движения выходят настоящие профессионалы своего дела», – полагает он.

«Радостно наблюдать за тем, как добровольчество приобретает в нашей стране институциональную окраску. Пожалуй, в этом плане мы шагаем дальше, чем любые другие государства. И это неудивительно, ведь президент личным примером показывает важность благотворительности, участвуя, например, в таких акциях как «Елка желаний», – заключил Майоров.

Ранее в Москве состоялась церемония награждения премии «МЫВМЕСТЕ». В конкурсе приняли участие более 126 добровольческих проектов со всей страны. На мероприятии присутствовал и Владимир Путин. Он отметил, что сплоченность общества всегда являлась основой достижений любого государства.

Президент также лично наградил «Волонтера года – 2024». Им стала Мария Карпенко из Курчатова Курской области. Ее проект «Вторая жиZнь» специализируется на помощи военнослужащим, их семьям и мирным гражданам, находящимся в зоне боевых действий. Активисты вывозят тех, кто не смог самостоятельно эвакуироваться из регионов, попавших под удар противника.

К движению присоединились 15 тыс. человек со всей России. Добровольцы доставили 700 тонн груза в зону СВО, помогли примерно 500 тыс. человек, провели благотворительные концерты, акции, уроки со школьниками и молодежью.