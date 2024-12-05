Путин назвал взаимопомощь ключом к успехам России

Tекст: Ольга Иванова

«Реальная помощь важна, но важна и содержательная сторона этого дела. Важна сама помощь, она подчеркивает, что все мы – одна большая, мощная, сплоченная семья. И в этом – залог всех наших успехов, в том числе и на фронте», – приводит его слова ТАСС.

Ранее Путин подчеркнул, что события на фронте на Украине будут играть ключевую роль в формировании будущего страны в долгосрочной перспективе.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, в четверг, в День добровольца, станут известны победители премии «МЫВМЕСТЕ». В этом году финалистами конкурса стали 126 проектов со всей страны. В пятницу на площадке Центрального выставочного зала «Манеж» стартует международный форум гражданского участия «Мы вместе».