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    Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Германия окончательно не объединилась до сих пор

    Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Мир скучающих эгоистов спасут праведники

    Эгоисты могут договариваться о деловом партнерстве или взаимном обмене услугами – но уж точно никакой жертвенной любви, как в семье. Никто не станет за вас умирать – или даже бодрствовать у вашей кровати, если вы заболеете. Вы не настолько драгоценны для кого бы то ни было.

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    5 декабря 2024, 18:24 • Новости дня

    Путин назвал взаимопомощь ключом к успехам России

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на международном форуме гражданского участия «Мы вместе» заявил, что сплоченность общества является основой всех достижений страны, включая успехи на фронте, отметив важность взаимопомощи и единства.

    «Реальная помощь важна, но важна и содержательная сторона этого дела. Важна сама помощь, она подчеркивает, что все мы – одна большая, мощная, сплоченная семья. И в этом – залог всех наших успехов, в том числе и на фронте», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин подчеркнул, что события на фронте на Украине будут играть ключевую роль в формировании будущего страны в долгосрочной перспективе.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, в четверг, в День добровольца, станут известны победители премии «МЫВМЕСТЕ». В этом году финалистами конкурса стали 126 проектов со всей страны. В пятницу на площадке Центрального выставочного зала «Манеж» стартует международный форум гражданского участия «Мы вместе».

    4 декабря 2024, 21:57 • Новости дня
    Шольц счел проявлением слабости отказ от разговора с Путиным

    Шольц заявил о политической слабости в случае отказа от диалога с Путиным

    Tекст: Евгения Караваева

    Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул важность диалога с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав отказ от общения с ним проявлением слабости.

    «Все знают, что было бы абсурдом и свидетельством невероятной политической слабости, если бы мы в Германии и Европе сейчас ждали, пока другие проводили бы эти телефонные разговоры, а мы затем в некотором смысле комментировали бы новости по телевизору», – отметил Шольц в выступлении в Бундестаге, сообщает ТАСС.

    Шольц подчеркнул, что важно поддерживать диалог как на двустороннем уровне, так и по обсуждению международной ситуации. Он напомнил, что 15 ноября он позвонил Путину, чтобы обсудить ряд актуальных вопросов, среди которых были ситуация на Украине, проблемы на Ближнем Востоке и двусторонние отношения Москвы и Берлина. По итогам беседы стороны договорились о поддержании связи на уровне помощников.

    До этого лидеры общались 2 декабря 2022 года. Шольц считает, что диалог между Германией и Россией должен оставаться открытым, чтобы обе стороны могли своевременно обмениваться мнениями и информацией по важным международным вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, канцлер Германии Олаф Шольц вновь заявил, что не допустит использования оружия против России, и отказался от поставок ракет Taurus Украине, чтобы избежать эскалации конфликта; также сообщалось, что Шольц исключил отправку немецких войск на Украину, заявив, что такой сценарий не рассматривается.

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    5 декабря 2024, 15:40 • Новости дня
    Путин предложил составить справочник об этапах и результатах нацпроектов

    Путин предложил национальному центру «Россия» составить справочник об этапах и результатах нацпроектов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам предложил создать специальный справочник, который в доступной форме расскажет гражданам о целях и результатах национальных проектов.

    «Нужно подробно, а главное, в доступной форме информировать граждан о целях, задачах и показателях, на которые заточены эти нацпроекты. <…> Для этого предлагаю составить специальный справочник, где не канцелярским, а именно понятным, гражданским языком будет рассказано о <…> результатах, позитивных изменениях в жизни, которые смогут увидеть, почувствовать люди по итогам реализации этих нацпроектов», – приводит его слова Telegram-канал Кремля.

    «Прошу национальный центр «Россия» подготовить такой справочник, а правительство – оказать необходимую поддержку», – добавил Путин.

    Ранее Путин поручил Счетной палате провести анализ исполнения национальных проектов в период с 2019 по 2024 год.

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    5 декабря 2024, 13:20 • Видео
    «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

    Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

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    5 декабря 2024, 15:17 • Новости дня
    Путин заявил о приведении в порядок дорог в России
    Путин заявил о приведении в порядок дорог в России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил о заметном улучшении состояния дорожной сети в России за последние шесть лет, подчеркнув, что работы идут с опережением графика.

    «Мы приводим в порядок дорожную сеть страны. За последние шесть лет она объективно стала лучше, причем во многих городах в том числе», – отметил глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС.

    «Как и договаривались, по итогам текущего года 85% дорог в крупнейших агломерациях должны соответствовать нормативным требованиям. А если говорить о региональных автотрассах, то ожидалось, что к концу года их доля в нормативе вырастет до 50%. По факту эта планка будет выше 54%. Здесь мы идем с небольшим, но все-таки опережением графика», – уточнил Путин.

    Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с Владимиром Путиным заявил, что в области в 2024 году уже построили более 200 километров дорог, а также превысили плановые показатели сбора налогов.

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    5 декабря 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин объявил 2025 год ключевым для технологического прорыва России
    Путин объявил 2025 год ключевым для технологического прорыва России
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следующий год станет решающим для начала нового этапа технологического развития России, заявил президент Владимир Путин.

    В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин заявил о важности наступающего 2025 года для запуска нового этапа технологического развития страны, передает РИА «Новости». Он отметил, что правительство уже обсуждало эти вопросы, уделив им особое внимание.

    «Наступающий год станет ключевым для запуска нового этапа технологического развития нашей страны. Я знаю, что на днях правительство эти вопросы обсуждало очень предметно. Коллеги подробно рассматривали эту тему, обсуждали, как обеспечить технологическое лидерство России», – сказал российский лидер.

    Ранее в ходе заседания Путин поручил Счетной палате провести анализ исполнения национальных проектов с 2019 по 2024 год, чтобы включить выводы и рекомендации в реализацию будущих проектов.

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    5 декабря 2024, 16:03 • Новости дня
    Путин возмутился тем, что граждан не информируют о лимитах по семейной ипотеке
    Путин возмутился тем, что граждан не информируют о лимитах по семейной ипотеке
    @ М. Конанков/Octagon.Media/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо внятно пояснять гражданам о наличии разных условий по семейной ипотеке, в том числе о наличии лимитов, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по нацпроектам.

    «Вот мы говорим об ипотеке, о семейной ипотеке. 2% – замечательно, сохранили. Но никто не знает о том, что есть какие-то лимиты, оказывается, у Минфина на эту семейную ипотеку под 2%», – сказал президент, передает ТАСС.

    «Давайте прямо людям скажем. Я понимаю, что надо бороться с инфляцией, это ясно, ну так по-честному и надо сказать: мы в силу того-то и того-то под 2%, лимит такой-то. Кто хочет – поспешите, лимит закончится к середине года или к ноябрю-декабрю», – добавил он.

    Он призвал честно говорить об ограничениях, чтобы все были в курсе. В ином случае получаются ситуации, когда люди приходят за ипотекой, а лимит на нее уже исчерпан.

    «Какой лимит? Об этом знать никто не знает, а надо, чтобы знали! И тогда будет нормальный диалог с обществом, будет понятно, ничего здесь такого нет особенного, чего скрывать-то. Это лучше, чем когда люди приходят, а там – бум, и нет ни шиша. Зачем?» – заключил глава государства.

    В июне Путин объявил о расширении программы «Семейная ипотека» на семьи с двумя детьми, которые хотят обзавестись жильем в малых городах и регионах с недостаточным объемом жилищного строительства.

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    5 декабря 2024, 16:10 • Новости дня
    Путин поручил создать условия для роста рождаемости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил обеспечить со следующего года рост рождаемости в стране, несмотря на сложность задачи.

    Глава государства выступил на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, где подчеркнул необходимость переломить демографическую ситуацию в стране, передает РИА «Новости». Он отметил, что уже в 2025 году необходимо создать условия для роста рождаемости. Несмотря на сложность задачи, по его словам, следует сделать все возможное для достижения этой цели.

    «Уже в следующем году необходимо создать условия для перелома демографической ситуации. Понимаю, что это очень сложная задача, и, честно говоря, по объективным обстоятельствам даже, может быть, не все от нас зависит. Но нужно сделать все, что зависит от нас, чтобы в дальнейшем добиться выхода рождаемости в нашей стране на уверенный рост», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил о необходимости создавать в России условия для семей, чтобы было модно иметь много детей. Эксперты РАНХиГС спрогнозировали рост рождаемости в России к 2035 году благодаря вступлению в детородный возраст более многочисленных поколений женщин, родившихся после 2010 года.

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    4 декабря 2024, 19:25 • Новости дня
    Путин обновил состав Совета по правам человека

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении новых членов в состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    В состав Совета вошли ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Никита Анисимов, депутат заксобрания Петербурга Александр Малькевич, глава Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Отмечается, что обновление состава произошло в преддверии традиционной декабрьской встречи.

    Предыдущий раз Путин обновлял состав СПЧ в 2023 году.

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    5 декабря 2024, 06:49 • Новости дня
    Песков сообщил о планах Путина принять участие в акции «Елка желаний»
    Песков сообщил о планах Путина принять участие в акции «Елка желаний»
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин намерен участвовать во всероссийской новогодней акции «Елка желаний», сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Песков, отвечая на соответствующий вопрос, заявил: «Да. Планирует», – передает ТАСС.

    Напомним, акция «Елка желаний» проходит с 2018 года. По всей России устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими желаниями.

    Участники акции помогают исполнять желания детей с ограниченными возможностями и оказавшихся в трудной ситуации, сирот, а также одаренных ребят, детей из семей участников специальной военной операции и проживающих в новых регионах России.

    Отметим, что с 2018 года было исполнено более 210 тыс. детских новогодних желаний. В акции принимают участие и представители госучреждений. Каждый год к ней присоединяется и глава государства.

    Президент с 2018 года исполнил 18 заветных желаний детей из разных уголков России, включая интервью с известными политиками и поездки по стране. В 2018 году одной из таких счастливиц стала Регина Парпиева из Нижегородской области. Она мечтала взять интервью у знаменитого политика. Таким человеком оказался сам Владимир Путин. В прошлом году 11-летний Никита из Костромы благодаря президенту посетил Петербург и его главные достопримечательности.

    Акция «Елка желаний» охватывает более широкий круг детей. В 2024 году она стартовала 15 ноября и продлится до 28 февраля 2025 года. Участвуют дети от трех до 17 лет, включая тех, кто проживает или зарегистрирован на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также дети из семей, постоянно проживающих в Белгородской, Курской и Брянской областях, и пострадавших или вынуждено покинувших место жительства.

    Дети могут загадывать материальные и нематериальные желания, а также получать сюрпризы. В списке желаний могут значиться развивающие игрушки, поездки и встречи с известными людьми. Исполнители, включая президента, стараются делать все возможное, чтобы детские мечты стали реальностью.

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    5 декабря 2024, 16:25 • Новости дня
    Путин рассказал об отстающих сферах в России

    Путин назвал среди отстающих сфер медицинскую помощь и доступность жилья

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам подчеркнул необходимость улучшения медицинской помощи и доступности жилья в стране, отметив, что эти сферы требуют особого внимания.

    «Опросы показывают и отстающие направления, где положение дел людей часто не устраивает. И соответственно, эти вопросы требуют повышенного внимания. Имею в виду уровень медицинской помощи, доступность жилья», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее Путин предложил обсудить эффективность новых национальных проектов в июне 2025 года на очередном заседании Совета по стратегическому развитию.

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    5 декабря 2024, 16:54 • Новости дня
    Путин восхитился созданием дронов в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил удивление и восхищение способностью российских бойцов создавать новые беспилотники прямо на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

    На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин отметил удивительные способности российских военнослужащих создавать новые беспилотники на передовой, передает ТАСС.

    «Смотрите, что там у ребят происходит. Они прямо на линии боевого соприкосновения сами конструируют новые летательные аппараты и применяют их в боевых условиях. У меня, честно говоря, это вызывает и удивление, и восхищение», – сказал Путин, делясь своими впечатлениями.

    Президент подчеркнул, что это достижение свидетельствует о наличии в России среды, способствующей появлению таких специалистов. По его словам, они являются не только мужественными и героическими, но и хорошо подготовленными для выполнения задач. Путин также предостерег о возможных последствиях снижения развития этой среды. Он отметил, что уменьшение регионов с созданием необходимых условий и сокращение подготовки специалистов может негативно сказаться как на гражданской, так и на военной сфере.

    Во вторник президент России Владимир Путин пообщался с военнослужащими, которые проходят реабилитацию после ранения в зоне СВО.

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    5 декабря 2024, 17:18 • Новости дня
    Путин высказался о влиянии СВО на судьбу России

    Путин: События на передовой определят будущее России на десятилетия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что события в зоне спецоперации на Украине будут играть ключевую роль в формировании будущего страны в долгосрочной перспективе.

    Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, заявил о значительном влиянии текущих событий на линии боевого соприкосновения на Украине на будущее России, передает РИА «Новости». По словам главы государства, эти события будут определять жизнь страны на многие годы вперед.

    «Все мы понимаем, что в значительной степени то, что происходит на линии боевого соприкосновения, на фронте, будет определять жизнь нашей страны на многие годы вперед, а может и на десятилетия, это как минимум», – отметил Путин.

    Ранее Путин восхитился тем, что российские бойцы создают новые беспилотники прямо на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

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    5 декабря 2024, 15:30 • Новости дня
    Путин потребовал быстро решить проблемы с нацпроектами

    Путин указал правительству работать над нацпроектами даже в праздники

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин призвал правительство ускорить решение проблем с национальными проектами, чтобы предотвратить задержки в их реализации в начале следующего года.

    Он отметил, что подготовка нацпроектов затянулась, что может привести к замедлению их реализации в начале следующего года, сообщает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что правительству следует работать даже в праздничные дни, если это необходимо, чтобы обеспечить регионы финансированием и четким пониманием задач. «Прошу решить обозначенные вопросы, поработать дополнительно, чтобы в регионах были и средства, и четкое понимание поставленных задач», – заявил президент.

    Ранее Путин поручил Счетной палате провести анализ исполнения национальных проектов в период с 2019 по 2024 год.

    Правительство завершило формирование восьми национальных проектов, на которые будет выделено 3 трлн рублей до 2030 года, с акцентом на технологическое лидерство, как сообщал вице-премьер Денис Мантуров.

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    5 декабря 2024, 15:07 • Новости дня
    Путин поручил Счетной палате проанализировать исполнение нацпроектов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил Счетной палате провести анализ исполнения национальных проектов в период с 2019 по 2024 год.

    В ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства отметил, что результаты анализа должны включать выводы и рекомендации, которые правительство учтет при реализации новых проектов, передает РИА «Новости».

    «Прошу Счетную палату проанализировать исполнение нацпроектов с 2019 года по сегодняшний день, по 2024 год. Сделать соответствующие выводы и рекомендации. А правительство прошу их учесть при реализации новых нацпроектов», – заявил глава государства.

    Накануне Кремль анонсировал заседание Совета по нацпроектам под руководством Путина. В начале октября российский лидер заявил о подготовке новых нацпроектов.

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    5 декабря 2024, 17:10 • Новости дня
    Путин заявил о лидерстве России в мире по поставкам пшеницы

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам сообщил, что Россия уверенно занимает первое место по поставкам пшеницы в мире и третье по поставкам продовольствия в целом.

    Он напомнил, что в 1988 году СССР закупил почти 35 млн тонн зерна, а в 2023 году Россия поставила на внешние рынки 66 млн тонн, и «это показатель, который лучше всего за себя говорит», сообщает ТАСС.

    «Россия уверенно занимает третье место в мире по поставкам продовольствия в целом и сохраняет первое место по поставкам пшеницы», – сказал Путин.

    Он обратил внимание профильных ведомств, что нужно обеспечивать аграриев своевременным финансированием. «Нам сейчас нужно ни в коем случае не провалиться ни в чем. Нужно обеспечить своевременным финансированием весенние полевые работы. Прошу постоянно держать внимание на этих вопросах, и представителям правительства, взять, конечно, это на контроль», – подчеркнул президент.

    Ранее на заседании Путин сообщил, что действия правительства по национальным проектам планируется оценивать с использованием социологических опросов.

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    5 декабря 2024, 15:51 • Новости дня
    Путин указал на риск пробуксовки по нацпроектам

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подготовка новых национальных проектов потребовала больше времени, потому практическая работа с ними в начале следующего года может затормозиться, заявил президент Владимир Путин на Совете по нацпроектам.

    «Мы договорились, что новые нацпроекты будут подготовлены к первому сентября, то есть до того, как сверстан федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ. К сожалению, эта работа несколько затянулась, не получилось в полной мере синхронизировать и увязать друг с другом бюджетный процесс и составление нацпроектов», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что в регионах сейчас нет понимания того, как, в каких масштабах и в какие сроки будут выделены федеральные ресурсы. По мнению президента, появляется риск, что практическая работа по нацпроектам в начале 2025 года может забуксовать.

    «Нельзя этого допускать, коллеги», – заключил он.

    В октябре Путин отмечал, что Совет при президенте по стратегическому развитию обсудит параметры новых нацпроектов, направленных на обеспечение технологической независимости страны.

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      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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