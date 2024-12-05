В Москве назовут победителей премии «МЫВМЕСТЕ»

В четверг станут известны победители премии «МЫВМЕСТЕ»

Tекст: Андрей Резчиков

Проекты представлены командами от НКО и учреждений, компаний и индивидуальных предпринимателей, субъектов, муниципалитетов и моногородов России. Победителей объявят в десяти номинациях. Каждый участник финала получит возможность пройти годовую образовательную программу и войти в сообщество лидеров социальных изменений. Кроме того, лауреатам обеспечат поддержку на федеральном уровне.

Цель премии, созданной по поручению президента России Владимира Путина, поддержать значимые инициативы, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире.

Среди финалистов – проект «Сфера возможностей», направленный на внедрение в Брянской области инновационных практик для развития детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). «Работа наших психологов базируется на простом, но важном принципе: любой при правильном подходе может развиваться и реализовать свои потенциальные возможности. Для этого необходима опора на сильные стороны и уважение к его личности», – рассказала Виктория Осипова, руководитель центра «Сфера», кандидат психологических наук.

Другим финалистом стал социальный проект из Томской области «Добробус», предоставляющий услуги бесплатного социального такси для инвалидов-колясочников. Сегодня в регионе курсируют два «Добробуса»: операторы составляют график автомобиля и предлагают подходящее для заказа время, рассказала автор проекта Алина Саввинова. «За два года «Добробусы» перевезли 258 пассажиров, а команда проекта обработала более 1,7 тыс. заявок. 67 семей Томской области стали постоянными пассажирами социального такси», – отметила Саввинова.

Среди финалистов также детский инклюзивный развивающий центр «МАНЯ» для детей с инвалидностью в Пермском крае. «У детей от 1,5 до 12 лет есть возможность посещать наш центр полный день. Есть группы дневного и кратковременного пребывания, занятия с узкими специалистами и зал АФК с сенсорно-динамическим комплексом «Дом Совы», – отмечает педагог-дефектолог Нина Ширинкина.

АНО Центр поддержки социально значимых проектов «Меняющие мир» из Нижегородской области прошел в финал со своим межрегиональным экологическим проектом #Безбумаги. Уже 10 лет проект формирует экологическую культуру и продвигает принципы раздельного сбора отходов, в частности, макулатуры, которую можно использовать повторно.

Проект «Наш центр – точка роста молодежи Лутугинского района ЛНР» появился для вовлечения местной молодежи в социально-значимую деятельность. Участники центра посещают лекции, викторины, шахматные турниры, кинопоказы, квизы, а любой желающий может узнать для себя что-то новое – от основ социального проектирования до правил кибербезопасности.

Всероссийский фестиваль RuCode, который организовал Московский физико-технический институт, направлен на то, чтобы погрузить талантливых школьников, студентов и специалистов в мир алгоритмического программирования и искусственного интеллекта. Проект помогает участникам с разным уровнем знаний научиться использовать ИИ для решения реальных задач.

АНО «Общее дело» в Санкт-Петербурге занимается реабилитацией и социальным сопровождением военнослужащих, вернувшихся с СВО. С 2023 года был запущен проект «Бросок через СВО», который внедряет спортивные программы: рукопашный бой, самбо, дзюдо. Все тренировки адаптированы для людей с ампутациями и увечьями. Такой подход помогает не только восстановить физическую форму, но и вернуть уверенность в себе.

Проект «12 храмов» выступает мостиком между светским и духовным мирами, и «стремится заполнить мировоззренческий вакуум в интернете, воспитать здоровый патриотизм в молодых людях и мягко трансформировать отторжение миллениалов к церкви». Команда снимает фильмы о православии, организует фестивали и развивает религиозный и культурный туризм.

Среди финалистов также проект из Вологодской области «Инженерное волонтерство-35» для профессиональной адаптации обучающихся инжернерному делу при трудоустройстве в сфере ЖКХ и энергетики.

Волонтеры и активисты проекта АНО «Милосердие-Рыбинск» «Сердца – Донбассу» еженедельно выезжают в Республиканский травматологический центр и Республиканскую клиническую больницу им. М.И. Калинина в Донецке. Добровольцы принимают раненых, ухаживают за пациентами, сворачивают марлевые повязки, помогают убираться в палатах, готовят еду и разносят воду.

Добровольцы и волонтеры движения «Вторая жиZнь» объединились для помощи военнослужащим, их семьям и мирным жителям в зоне боевых действий. Активисты вывозят тех, кто не смог сам эвакуироваться – людей с инвалидностью, пенсионеров, семьи с детьми и бездомных животных. И еще один проект, «Животные зоны СВО», принимает животных от военных в зоне фронта и передает их в семьи военных.

Добавим, что в пятницу стартует международный форум гражданского участия «Мы вместе». Он пройдет на площадке Центрального выставочного зала «Манеж» с 5 по 7 декабря.

Конкурс проводится с 2021 года под учредительством Федерального агентства по делам молодежи, а организатором выступает Ассоциация волонтерских центров. В этом году на участие в конкурсе было подано более 45 тыс. заявок, что стало рекордным показателем за все время существования премии (в 2022 году, например, было подано более 30 тыс. заявок). «Премия консолидирует самых активных и мотивированных из них», – отмечал председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.