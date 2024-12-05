Путин высказался о влиянии СВО на судьбу России

Путин: События на передовой определят будущее России на десятилетия

Tекст: Валерия Городецкая

Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, заявил о значительном влиянии текущих событий на линии боевого соприкосновения на Украине на будущее России, передает РИА «Новости». По словам главы государства, эти события будут определять жизнь страны на многие годы вперед.

«Все мы понимаем, что в значительной степени то, что происходит на линии боевого соприкосновения, на фронте, будет определять жизнь нашей страны на многие годы вперед, а может и на десятилетия, это как минимум», – отметил Путин.

Ранее Путин восхитился тем, что российские бойцы создают новые беспилотники прямо на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.