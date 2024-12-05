Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.10 комментариев
Путин восхитился созданием дронов в зоне СВО
Президент России Владимир Путин выразил удивление и восхищение способностью российских бойцов создавать новые беспилотники прямо на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.
На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин отметил удивительные способности российских военнослужащих создавать новые беспилотники на передовой, передает ТАСС.
«Смотрите, что там у ребят происходит. Они прямо на линии боевого соприкосновения сами конструируют новые летательные аппараты и применяют их в боевых условиях. У меня, честно говоря, это вызывает и удивление, и восхищение», – сказал Путин, делясь своими впечатлениями.
Президент подчеркнул, что это достижение свидетельствует о наличии в России среды, способствующей появлению таких специалистов. По его словам, они являются не только мужественными и героическими, но и хорошо подготовленными для выполнения задач. Путин также предостерег о возможных последствиях снижения развития этой среды. Он отметил, что уменьшение регионов с созданием необходимых условий и сокращение подготовки специалистов может негативно сказаться как на гражданской, так и на военной сфере.
Во вторник президент России Владимир Путин пообщался с военнослужащими, которые проходят реабилитацию после ранения в зоне СВО.