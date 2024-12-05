Путин восхитился созданием дронов в зоне СВО

Tекст: Валерия Городецкая

На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин отметил удивительные способности российских военнослужащих создавать новые беспилотники на передовой, передает ТАСС.

«Смотрите, что там у ребят происходит. Они прямо на линии боевого соприкосновения сами конструируют новые летательные аппараты и применяют их в боевых условиях. У меня, честно говоря, это вызывает и удивление, и восхищение», – сказал Путин, делясь своими впечатлениями.

Президент подчеркнул, что это достижение свидетельствует о наличии в России среды, способствующей появлению таких специалистов. По его словам, они являются не только мужественными и героическими, но и хорошо подготовленными для выполнения задач. Путин также предостерег о возможных последствиях снижения развития этой среды. Он отметил, что уменьшение регионов с созданием необходимых условий и сокращение подготовки специалистов может негативно сказаться как на гражданской, так и на военной сфере.

Во вторник президент России Владимир Путин пообщался с военнослужащими, которые проходят реабилитацию после ранения в зоне СВО.