В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Путин в центре ортопедии пообщался с проходящими реабилитацию бойцами СВО
Путин в центре ортопедии пообщался с бойцами СВО, которые проходят реабилитацию
Президент России Владимир Путин пообщался с военнослужащими, которые проходят реабилитацию после ранения в зоне СВО.
В Центре инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО) военнослужащие восстанавливаются после протезирования. Президенту рассказали, что в ЦИТО производятся индивидуальные технические средства реабилитации, включая высокотехнологичные протезы и ортопедические аппараты. При этом центр использует комплектующие собственного производства, что позволяет избежать зависимости от зарубежных поставок, сообщает ТАСС.
Ранее Владимир Путин осмотрел в ЦИТО производство протезов верхних и нижних конечностей, а также примерочные, где осуществляется подгонка протезов по размерам для пациентов. Президенту показали процесс обучения военнослужащих использованию новых протезов.
С мая 2022 года АО «ЦИТО» изготовило свыше 5 тыс. протезов верхних и нижних конечностей для участников СВО.