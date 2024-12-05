Путин принял участие в акции «Елка желаний»

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент пообещал выполнить желание 10-летней Маргариты, которая мечтает побывать в роли пилота на авиатренажере. «Это несложно реализовать, сделаем обязательно», – сказал Путин.

12-летняя Таисия попросила исполнить ее мечту побывать на репетиции ансамбля народного танца имени Моисеева. Путин отметил, что это будет организовано, и девочка даже сможет станцевать сама.

Еще одно желание, которое президент снял с елки, было от девочки по имени Арина. Ее мечту посетить Санкт-Петербург Путин пообещал исполнить на праздники.

Напомним, акция «Елка желаний» проходит с 2018 года. По всей России устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими желаниями.

Участники акции помогают исполнять желания детей с ограниченными возможностями и оказавшихся в трудной ситуации, сирот, а также одаренных ребят, детей из семей участников специальной военной операции и проживающих в новых регионах России.

С 2018 года было исполнено более 210 тыс. детских новогодних желаний. В акции принимают участие и представители госучреждений. Каждый год к ней присоединяется и глава государства.

Президент с 2018 года исполнил 18 заветных желаний детей из разных уголков России, включая интервью с известными политиками и поездки по стране.

Акция «Елка желаний» охватывает более широкий круг детей. В 2024 году она стартовала 15 ноября и продлится до 28 февраля 2025 года. Участвуют дети от трех до 17 лет, включая тех, кто проживает или зарегистрирован на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также дети из семей, постоянно проживающих в Белгородской, Курской и Брянской областях, и пострадавших или вынуждено покинувших место жительства.

Дети могут загадывать материальные и нематериальные желания, а также получать сюрпризы. В списке желаний могут значиться развивающие игрушки, поездки и встречи с известными людьми. Исполнители, включая президента, стараются делать все возможное, чтобы детские мечты стали реальностью.