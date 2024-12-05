Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.0 комментариев
Путин вручил орден Мужества пострадавшему в Курской области волонтеру Геращенко
Владимир Путин наградил волонтера Геращенко, пострадавшего в Курской области, орденом Мужества
Президент Владимир Путин вручил орден Мужества руководителю Центра тактической подготовки «Архангел» и замруководителя Регионального исполкома движения «Народный фронт «За Россию» в Краснодарском крае Федору Геращенко.
Путин вручил орден Геращенко в ходе церемонии награждения победителей Международной премии #МыВместе в День добровольца, говорится на сайте Кремля.
Напомним, сотрудник ОНФ Федор Геращенко выжил после удара ВСУ в Курской области. Тогда же погибли волонтеры Николай Ковалев и Давид Соколов, когда вывозили мирных жителей из прифронтовых территорий.
Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, в четверг, в День добровольца, станут известны победители премии «МЫВМЕСТЕ». В этом году финалистами конкурса стали 126 проектов со всей страны. В пятницу на площадке Центрального выставочного зала «Манеж» стартует международный форум гражданского участия «Мы вместе».