В Народном фронте рассказали о погибших при ударе ВСУ в Курской области сотрудниках

Tекст: Валерия Городецкая

«У нас сегодня большое горе. Двое донецких пацанов, кто работал в Глушковском районе с первого дня эвакуации, погибли. Третий, Федя «Архангел», выжил. Сейчас курские медики ему оказывают первую помощь. Парни навсегда войдут в историю страны героями», – сказал Кузнецов.

Погибший медик гуманитарной миссии Молодежного крыла Народного фронта в ДНР Николай Ковалев с позывным «Чапай» стал волонтером в 17 лет, когда пришел в Народную дружину в 2019 году. Он помогал социально незащищенным людям – малоимущим, многодетным, инвалидам и пенсионерам. После начала спецоперации активно оказывал помощь жителям освобожденных территорий, в том числе в Мариуполе, а также бойцам в зоне СВО, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Координатор по СМИ регионального исполкома Народного фронта в ДНР Давид Соколов с позывным «Тюр» отправился добровольцем на фронт в 18 лет. Он родом из небольшого поселка, учился на политолога. Примером мужества для него стал дядя, который вместе с земляками встал на защиту Донбасса и погиб в 2014 году во время обороны Саур-Могилы.

После демобилизации Соколов присоединился к Народному фронту и стал активистом Молодежного крыла. Он регулярно выезжал с гуманитарными миссиями, помогал людям и российским бойцам, был в составе первой команды, приехавшей в Авдеевку после освобождения города. Ему был 21 год.

«Коля был тем самым сложным подростком, с которыми мы работали в дружине и продолжали работать сейчас. Он – яркий пример того, как человек может измениться. Коля активно работал и помогал людям на освобожденных территориях, принимал участие в помощи бойцам, находящимся на СВО. Давид стал частью команды осенью 2022-го. Яркий, талантливый и смелый», – рассказал заместитель руководителя исполкома Народного фронта, руководитель Молодежного крыла Народного фронта Владимир Тараненко.

Доставлен в больницу с осколочными ранениями и ожогами замруководителя регионального исполкома Народного фронта в Краснодарском крае Федор Геращенко с позывным «Архангел». В июне этого он был награжден медалью к двухлетию фонда «Все для Победы!» в номинации «Волонтеры медицины и волонтеры госпиталей». Геращенко является инструктором-волонтером в Центре тактической подготовки.

Напомним, в приграничном районе Курской области украинский снаряд попал в автомобиль с сотрудниками и активистами Народного фронта, помогавшими вывозить мирных жителей в пункты временного размещения. Два человека погибли, один получил ранения.



