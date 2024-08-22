Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.8 комментариев
Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших в Курской области волонтеров
Погибшие в Курской области добровольцы Общероссийского народного фронта Николай Ковалев и Давид Соколов награждены орденами Мужества посмертно.
Такой приказ подписал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
Также награжден и третий сотрудник ОНФ Федор Геращенко, выживший после удара ВСУ, передает РИА «Новости».
Напомним, волонтеры Ковалев и Соколов вывозили мирных жителей из прифронтовых территорий в Курской области, они погибли в результате прямого попадания снаряда.