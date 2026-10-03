Медведев заявил о стремлении стран к ядерному оружию из-за США

Tекст: Катерина Туманова

«Достаточно вспомнить, к чему привела военная агрессия, о которой мы сейчас говорим. Ведь формальным поводом для нее стала так называемая иранская ядерная программа – доказательств ее военного характера никто так и не привел. Но если раньше разговоры о ядерном оружии носили абсолютно условный или абстрактный характер, то я уверен: после произошедшего значительное число стран, в том числе ближневосточных, будут стремиться обзавестись ядерным оружием», – заявил он в интервью Гостелерадио Ирана, транскрипт которого представлен на сайте политика.

Объяснению этому Медведев видит в том, что только этот вид оружия способен предотвратить глобальный конфликт, что недвусмысленно показали последние события.

«Такова цена безрассудной политики Соединенных Штатов на этом направлении», – отметил Медведев.

Напомним, в конце февраля США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории, что спровоцировало ответные действия Тегерана. Несмотря на подписанный летом меморандум о прекращении огня, стороны продолжили взаимные атаки, и конфликт до сих пор остается неразрешенным.

При этом Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, меджлис Ирана намерен рассмотреть срочный выход из ДНЯО. Президент Латвии заявил о готовности разместить ядерное оружие. Президент Ирана Пезешкиан заявлял о готовности страны отказаться от запасов обогащенного урана.



