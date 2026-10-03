  • Новость часаМедведев перечислил условия мирного урегулирования на Украине
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    Экзорцизм – практика, которая существует в ряде христианских исповеданий и восходит к Евангелию. Но проблему представляют собой не церкви, а «коммерческий оккультизм», который при этом может притворяться православным.

    15 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    11 комментариев
    3 октября 2026, 22:23 • Новости дня

    Медведев заявил о стремлении стран к ядерному оружию из-за США

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о резком росте числа государств, желающих получить ядерное оружие из-за агрессивных действий США в Иране.

    «Достаточно вспомнить, к чему привела военная агрессия, о которой мы сейчас говорим. Ведь формальным поводом для нее стала так называемая иранская ядерная программа – доказательств ее военного характера никто так и не привел. Но если раньше разговоры о ядерном оружии носили абсолютно условный или абстрактный характер, то я уверен: после произошедшего значительное число стран, в том числе ближневосточных, будут стремиться обзавестись ядерным оружием», – заявил он в интервью Гостелерадио Ирана, транскрипт которого представлен на сайте политика.

    Объяснению этому Медведев видит в том, что только этот вид оружия способен  предотвратить глобальный конфликт, что недвусмысленно показали последние события.

    «Такова цена безрассудной политики Соединенных Штатов на этом направлении», – отметил Медведев.

    Напомним, в конце февраля США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории, что спровоцировало ответные действия Тегерана. Несмотря на подписанный летом меморандум о прекращении огня, стороны продолжили взаимные атаки, и конфликт до сих пор остается неразрешенным.

    При этом Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, меджлис Ирана намерен рассмотреть срочный выход из ДНЯО. Президент Латвии заявил о готовности разместить ядерное оружие. Президент Ирана Пезешкиан заявлял о готовности страны отказаться от запасов обогащенного урана.


    3 октября 2026, 16:21 • Новости дня
    Зеленский попросил Трампа заблокировать российскую систему «Рассвет»

    Зеленский рассказал о просьбах к Трампу заблокировать систему «Рассвет»

    Зеленский попросил Трампа заблокировать российскую систему «Рассвет»
    @ Press Service Of The President Office/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский просил президента США Дональда Трампа заблокировать российскую спутниковую систему связи «Рассвет» и ввести санкции против ее разработчиков.

    Зеленский заявил, что несколько раз обращался к Трампу с просьбой ввести санкции против компаний, участвующих в проекте «Рассвет», передают «Вести».

    Он считает, что система позволит России повысить точность авиаударов. По его словам, он просил об этом Трампа в том числе на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Низкоорбитальная спутниковая система «Рассвет» предназначена для широкополосной передачи данных в любую точку планеты. В марте компания «Бюро 1440» вывела на орбиту 16 спутников, в июле состоялся второй запуск. Коммерческая эксплуатация сервиса намечена на 2027 год. По оценкам экспертов, запуск группировки повысит эффективность беспилотников «Герань» в 10 раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе компания «Бюро 1440» начала разрабатывать новое поколение спутников для «Рассвета».

    В июле Россия совершила запуск второй группы аппаратов этой низкоорбитальной группировки.

    В марте компания «Бюро 1440» сообщила об успешном старте первых 16 спутников связи.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорое повышение эффективности работы отечественной спутниковой системы «Рассвет», созданной как аналог Starlink.

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    3 октября 2026, 00:40 • Новости дня
    Мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе
    Мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на обычную мирную жизнь в городе рассчитывать не стоит из-за разрушений инфраструктуры накануне зимы.

    Он назвал ситуацию в Киеве «очень драматичной», так как накануне зимы пострадало транспортное сообщение через Днепр.

    «Столица в очень драматичной ситуации. <...> Жить как в мирное время больше не выйдет», – приводит РИА «Новости» слова Кличко в комментарии «Стране.ua».

    Напомним, в ночь на пятницу российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам инфраструктуры и портам Украины. Как сообщили в Минобороны, в результате в Киеве поражен автожелезнодорожный мост через Днепр, который используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ в Донбассе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кличко назвал условие возобновления движения метро по Южному мосту в Киеве. Эксперт Кнутов объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками.

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    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    3 октября 2026, 12:45 • Новости дня
    Золотов вручил Кадырову погоны генерала армии

    Глава Чечни Рамзан Кадыров получил погоны генерала армии и краповый берет

    Золотов вручил Кадырову погоны генерала армии
    @ grozny_inform

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор Росгвардии Виктор Золотов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову погоны генерала армии и краповый берет на церемонии в Грозном.

    Директор Росгвардии Виктор Золотов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову погоны генерала армии, а также краповый берет за заслуги в развитии подразделений спецназа, сообщает ТАСС.

    «Владимиром Владимировичем Путиным мне поручено сегодня довести его указ о присвоении Герою России генерал-полковнику Кадырову очередного высшего воинского звания генерала армии», – заявил Золотов в ходе выступления.

    Он также отметил, что в знак признательности заслуг в развитии подразделений спецназначения и войск национальной гвардии было принято решение о вручении Кадырову крапового берета – важнейшего символа войск правопорядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент Владимир Путин вручил личный штандарт главе Росгвардии Золотову. Ранее Росгвардия впервые приняла на вооружение танковые и противотанковые пушки. А до этого Золотов проверил подразделения Росгвардии в Курской области.

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    3 октября 2026, 06:43 • Новости дня
    Группировка войск «Север» начала бои за четыре села в Харьковской области

    Войска России начали бои за четыре села в Харьковской области

    Группировка войск «Север» начала бои за четыре села в Харьковской области
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» ведут активные бои за освобождение четырех населенных пунктов в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.

    «Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Лобановка и Резниково. Кроме того, формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Николаева, Нефедовка, Купино и Черное», – приводит слова  офицера ТАСС.

    По словам Межевых, российские войска расширяют внешнюю зону контроля и продолжают активные боевые действия за освобождение Приколотного.

    Он добавил, что артиллерия и авиация наносят огневое поражение по опорным пунктам украинских сил в районах Хатнего и Малого Бурлука.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу. Марочко сообщил, что солдаты ВСУ отказались выполнять приказы в Харьковской области. ВС России взяли под контроль трассу на Кочубеевку в Харьковской области.


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    3 октября 2026, 03:57 • Новости дня
    Тихоокеанское командование США назвало пуск ракеты КНДР безопасным

    Tекст: Катерина Туманова

    Пуск Северной Кореей баллистической ракеты не представляет угрозы для США и союзников, сказано в заявлении Тихоокеанского командования Вооруженных сил (ВС) США.

    «Третьего октября 2026 года Корейская Народно-Демократическая Республика произвела пуск одной баллистической ракеты. Нам известно об этом пуске; мы поддерживаем тесные консультации с нашими союзниками и партнерами. Согласно имеющимся на данный момент оценкам, этот инцидент не представляет непосредственной угрозы для персонала или территории США, а также для наших союзников», – сказано в заявлении Тихоокеанского командования.

    Американские военные добавили, что США привержены обеспечению обороны собственной территории и защите своих союзников в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Reuters сообщило, что в Сеуле и Токио запущенную КНДР ракету назвали баллистической. Ранее Yonhap сообщило, что КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. До этого северокорейские военные произвели пуск ракеты в сторону Японского моря 12 сентября.



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    3 октября 2026, 08:48 • Новости дня
    ПВО за ночь сбила 218 украинских БПЛА над Россией
    ПВО за ночь сбила 218 украинских БПЛА над Россией
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские системы ПВО за ночь уничтожили 218 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны и акваториями двух морей.

    В ночь на 3 октября дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 218 украинских дронов самолетного типа, передает Минобороны. Масштабная атака продолжалась с 20:00 2 октября до 08:00 утра следующего дня.

    Беспилотники были сбиты над обширной территорией, включающей Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую и Тульскую области. Кроме того, аппараты уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.

    Часть вражеских объектов ликвидировали над акваториями Азовского и Черного морей. Информация о возможных разрушениях на земле или пострадавших не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО сбили девять украинских беспилотников над Тульской областью.


    Ночью над этим же регионом уничтожили еще девять дронов.


    При детонации беспилотника в Белгородской области пострадал ребенок.

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    3 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    В Британии заявили об отсутствии противовоздушной обороны в Киеве

    Британский эксперт Александр Меркурис заявил о разрушении ПВО Киева

    В Британии заявили об отсутствии противовоздушной обороны в Киеве
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Киеве практически не существует противовоздушной обороны, заявил британский политолог Александр Меркурис.

    В Киеве больше не могут отражать российские удары, поскольку у столицы Украины отсутствует противовоздушная оборона, заявил британский политолог Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran, передает РИА «Новости».

    «На Киев оказывают неослабевающее давление, это продолжается днем и ночью. Становится понятно, что противовоздушная оборона в украинской столице практически не существует», – сказал Меркурис.

    Он добавил, что украинские войска испытывают нехватку боеприпасов для отражения атак с воздуха. Переданные Западом истребители F-16 не могут изменить ситуацию, так как значительная часть этой техники выходит из строя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве действуют российские ретрансляторы, которые обеспечивают канал управления дронами «Герань» для корректировки ударов.

    Ранее в субботу Вооруженные силы России поразили Северный мост через Днепр в Киеве. Накануне сообщалось, что новые беспилотники «Герань» начали уничтожать этот стратегический объект.

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    3 октября 2026, 07:40 • Новости дня
    Мэр Киева Кличко сообщил о взрыве на Северном мосту

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале о взрыве на Северном мосту, движение по нему перекрыто.

    «Попадание в Северный мост. Экстренные службы направляются на место», – написал он.

    Кличко добавил, что на Северном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по нему с левого на правый берег перекрыли.

    В ночь на субботу сообщалось о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева назвал «драматичной» ситуацию в городе. Эксперт Кнутов объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками.

    The Guardian сообщила, что Украина вступила в самый сложный период с 2022 года.

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    3 октября 2026, 06:06 • Новости дня
    Марочко сообщил о последствиях для ВСУ ударов ВС России по мостам

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские удары по мостам через Днепр грозят лишить украинскую армию поставок западного вооружения и техники, существенно усложнив логистику, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Удары российских войск по мостам через Днепр могут оставить командование ВСУ без западных поставок. На уходящей неделе Вооруженные силы России впервые начали наносить удары по крупным мостам через реку Днепр, отметил эксперт.

    «По гуманитарным соображениям наше командование не наносило таких ударов. Сейчас же эти удары существенно усложнят переброску вооружения, военной техники, которая поступает особенно с западной части Украины и через границу с Польшей», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что в ближайшее время последствия этих ударов отразятся на линии фронта. По его словам, это серьезная угроза для украинских сил, теряющих основные пути снабжения западным оружием.

    Минобороны 2 октября сообщило о поражении автожелезнодорожного моста через Днепр в Киеве. Через эту переправу осуществлялись поставки военных грузов для украинской группировки в Донбассе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр. Российские войска атаковали Южный мост в Киеве. Эксперт Кнутов объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками.

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    3 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Раскрыты особенности безэкипажного танка комплекса «Штурм»

    На учениях «Центр-2026» раскрыли возможности безэкипажного танка

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе командно-штабных учений «Центр-2026» были продемонстрированы особенности безэкипажных танков и боевых машин поддержки (БМПТ) тяжелого роботизированного комплекса «Штурм».

    Штурмовой безэкипажный танк оснащен совершенной системой наблюдения, включающей установленный на крыше «грибок» с камерами. Эта система позволяет экипажу в машине управления получать панорамную картину местности, пишет «Российская газета».

    Также в кадрах из боевого отделения танка показана специальная «капсула» с автоматом заряжания, которая обеспечивает более высокий уровень защиты боекомплекта.

    Впервые был представлен необитаемый вариант боевой машины поддержки «Спиридон». Машина оснащена спаренными 30-мм пушками и мощным бульдозерным отвалом для преодоления инженерных заграждений. В будущем управление комплексом «Штурм» может осуществляться с помощью систем искусственного интеллекта и спутниковой группировки «Рассвет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президенту Владимиру Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72.

    Десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026».

    Военные задействовали их на учениях ОДКБ «Эшелон-2026».

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    3 октября 2026, 02:23 • Новости дня
    Карлсон объяснил готовность Украины торговать ядерным оружием

    Карлсон уличил Украину в готовности продавать ядерное оружие

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина могла бы давно торговать ядерным оружием, если бы оно у нее было, с недобросовестными странами из-за высокого уровня коррупции.

    Журналист Такер Карлсон заявил, что Киев распродал бы свой арсенал в случае сохранения ядерного статуса, передает РИА «Новости». По его мнению, именно этот фактор послужил одной из причин глобального недоверия к украинской стороне.

    «Украина как самая коррумпированная страна в Европе уже бы продавала ядерное оружие недобросовестным силам по всему миру», – сказал Карлсон в эфире своего YouTube-шоу.

    Напомним, в 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум вместе с Россией, США и Британией. Документ гарантировал стране безопасность в обмен на отказ от ядерного статуса, при этом на ее территории находилась треть советского арсенала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Карлсон назвал ситуацию на Украине «самым ужасным, что происходит». Ущерб бюджета Украины от коррупционных преступлений превысил 15 млрд долларов. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил трудности западных союзников из-за повсеместной украинской коррупции.

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    3 октября 2026, 08:28 • Новости дня
    Российские военные применили единую ударную систему на учениях

    Вооруженные силы России испытали единую ударную систему на учениях «Центр-2026»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие в ходе основного этапа стратегического учения «Центр-2026» применили единую ударную систему поля боя, сообщили в Ростехе.

    Во время основного этапа стратегического учения «Центр-2026» российские военнослужащие задействовали единую ударную систему поля боя, передает РИА «Новости». В госкорпорации подчеркнули, что большая часть военной техники, применявшейся в наземной части маневров, разработана и выпускается ее предприятиями.

    «Это основные танки «Прорыв» и безэкипажные танки «Штурм», БМПТ «Спиридон», наземные роботы «Импульс-М», ракеты «Изделие 305», адаптированные к наземной пусковой, РСЗО «Тосочка», тяжелые огнеметные системы, ПТРК и другая техника. Вместе они образуют единую ударную систему поля боя», – отметили в пресс-службе.

    Основной этап маневров прошел 2 октября 2026 года на Чебаркульском полигоне Центрального военного округа. Эти учения стали завершающим этапом подготовки Вооруженных сил России в текущем году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные отработали применение танков Т-14 «Армата» на полигоне Чебаркульский.

    Президенту Владимиру Путину показали боевые безэкипажные машины на базе шасси танка Т-72Б3М.

    Министерство обороны сообщило об уничтожении артиллерии условного противника новейшим ракетным комплексом «Изделие 347».

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    3 октября 2026, 00:25 • Новости дня
    Bloomberg: Хакеры взломали двигательную установку нефтяного танкера

    Tекст: Катерина Туманова

    Следователи ФБР и Береговой охраны США обнаружили доказательства того, что хакеры получили доступ к двигательной системе нефтяного супертанкера VL Prosperity, когда он приближался к побережью Техаса с 2,3 млн баррелей сырой нефти летом, узнало агентство.

    В результате кибератаки посторонние лица получили временный доступ к цифровой системе на борту судна, сообщили источники агентства Bloomberg.

    При этом власти всё ещё выясняют, как произошло нарушение и кто за него ответственен. Пока неясно, как долго хакеры имели доступ и что именно они могли контролировать на борту судна.

    Взлом двигательной системы танкера, редкий и особенно инвазивный, то есть использующий обход естественных систем безопасности системы, способ проникновения в систему управления судном, подчеркивает срочность, которая побудила американские власти подняться на борт VL Prosperity в августе.

    Танкер, длина которого превышает высоту небоскреба Chrysler Building, а ширина равна американскому футбольному полю, был полностью загружен и направлялся в Галвестон.

    Ведомства никак не комментируют ситуацию, а ФБР предложило лишь прежний релиз, в котором говорится, что сейчас «нет данных о сбоях в работе, неустойчивости судов, физической опасности для экипажа или воздействии на окружающую среду».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры взломали онлайн-сервисы ФБР и украли данные сотрудников, а также нанесли массированный киберудар по системам водоснабжения США.

    В конце сентября стало известно, что хакеры похитили данные 3 млн сотрудников Пентагона.

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    3 октября 2026, 04:10 • Новости дня
    Times узнала о готовности Трампа разрушить санкциями «злой» МУС

    Times: Трамп готов ввести санкции против МУС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп нацелился на судей и прокуроров Международного уголовного суда (МУС) и готовится к введению санкций, которые могут уничтожить инстанцию, пишет Times.

    «Учитывая рассматриваемые варианты, ни одна компания или поставщик не сможет вести бизнес с МУС без риска попасть под санкции. Сторонники суда боятся, что это может привести к прекращению его существования», – приводит РИА «Новости» выдержку из публикации.

    В ней приводятся комментарии европейского дипломата, который назвал готовящиеся санкции США плохой новостью для поддерживающих деятельность МУС.

    Ранее на Генассамблее ООН Трамп призвал все страны МУС выйти из его состава.

    По мнению ведущего адвоката защиты в МУС Герт-Яна Александера Кнопса, включение МУС в американский санкционный список может парализовать все текущие разбирательства суда.

    Напомним, весной президент США предложил России и Китаю создать общий фронт для противостояния суду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США ввели санкции против руководства Международного уголовного суда, которые объяснили тем, что Аканэ и Сейе  пытались вести расследования вне юрисдикции МУС.

    Госсекретарь США Рубио объявлял о планах полностью ликвидировать Международный уголовный суд. WSJ в конце сентября писала, что Белый дом собрался ввести санкции против Международного уголовного суда.


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    2 октября 2026, 23:58 • Новости дня
    Трамп отказался от идеи запретить экспорт дизельного топлива

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома, заявил, что никогда не собирался вводить запрет на экспорт дизеля из страны.

    В пятницу страны G7 в составе Канады, Франции, Германии, Италии, Японии,  Соединенного Королевства и США, включая Европейский союз договорились высвободить запасы дизеля, чтобы снизить цены на топливо, пишет CBS News

    Представитель Белого дома сообщил, что накануне вечером Трамп разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а утром пятницы – с лидерами G7, чтобы договориться о сокращении европейских запасов дизельного топлива.

    Трамп пригрозил запретить экспорт дизельного топлива из США, что еще больше повысит мировые цены на дизельное топливо, заявив в конце сентября, что он «призывал» к такому запрету.

    Но в пятницу президент заявил у Белого дома, что «мы никогда не собирались вводить» запрет на экспорт дизельного топлива.

    При этом Politico в конце сентября писала, что Трамп не исключил введения запрета на экспорт американского дизеля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США потребовали от Европы открыть резервы дизеля. Страны G7 договорились выпустить на рынок 100 млн баррелей топлива. Президент США приветствовал согласие Европы высвободить запасы дизеля.

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    В Госдуму внесен главный финансовый документ на ближайшие три года. Новый трехлетний бюджет можно назвать социально ориентированным. Но главное, что рост расходов на здравоохранение, образование, семьи с детьми и пенсионеров сбалансированы с поддержкой развития самой экономики и промышленности. Подробности

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Нищета вынуждает Британию вернуться в Евросоюз с повинной

    Премьер-министр Британии Энди Бернем неожиданно выступил за возвращение в Евросоюз и за новый референдум по этому поводу. Для Лондона это одновременно хитрый маневр и вынужденный шаг, который должен помочь справиться с двумя проблемами – с бедностью и с Найджелом Фараджем. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

    • Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

      Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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