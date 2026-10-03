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Медведев указал на усталость мира от навязанных Западом правил и решений
Медведев указал на усталость мира от навязанных Западом правил
Однополярность решений, предлагаемых Западом, уже утомительна, мир стремится к многополярности, при которой учитываются мнения всех стран, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Мир устал от однополярного характера целого ряда решений, которые принимают западные страны. От навязывания ими так называемого порядка, основанного на правилах – то есть их собственного порядка. Мир должен двигаться в сторону многополярности, учитывать мнение всех стран, а не одного государства. Таков ключевой урок, который необходимо извлечь из произошедших в этом году событий», – заявил он в интервью Гостелерадио Ирана, транскрипт которого представлен на сайте политика.
Медведев отметил, что западные государства продолжают относиться к странам Глобального Юга с позиции колонизаторов, требуя полного подчинения. Тогда как важнейшей задачей современной глобальной архитектуры безопасности становится отказ от подобной неоколониальной системы и переход к многоцветной картине мира.
Медведев также сообщил, что Россия подготовила инициативу создания новых механизмов безопасности на Ближнем Востоке. Согласно предложению, Иран и другие страны региона способны самостоятельно урегулировать возникающие проблемы при сотрудничестве с арабским миром, Турцией и Россией, без вмешательства США и Европы.
Он сообщил, что Россия подготовила инициативу создания новых механизмов безопасности на Ближнем Востоке. Согласно предложению, Иран и другие страны региона способны самостоятельно урегулировать возникающие проблемы при сотрудничестве с арабским миром, Турцией и Россией, без вмешательства США и Европы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев отметил, что Запад разрушил отношения с Россией и теперь пожинает плоды и назвал победу над Западом важнейшим событием для России.
В июне Медведев заявлял, что Россия готова бороться против западного неоколониализма.