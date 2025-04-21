В белгородских школах начали показывать муляжи мин ВСУ на уроках безопасности

Tекст: Ольга Иванова

Новая программа занятий стартовала после трагических случаев с детьми, пострадавшими от мин в регионе. Министр образования области Андрей Милехин сообщил, что занятия теперь проходят ежедневно, а на уроках детям демонстрируют 3D-муляжи мин «Лепесток» и «Колокольчик», аналогичных тем, что применяют ВСУ против мирного населения, передает РИА «Новости».

В проведении практических занятий участвуют спасатели, саперы, сотрудники МЧС, представителей силовых структур и территориальной обороны, а также организации «БАРС-Белгород». Эти меры будут действовать до конца учебного года.

Милехин отметил, что до 24 апреля во всех муниципалитетах региона состоятся тематические родительские собрания с раздачей информационных материалов и плакатов. Для родителей подготовили видеоролики и рекомендации по алгоритму действий при обнаружении подозрительных предметов, которые направят в родительские чаты.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Таврово Белгородского района 12-летний мальчик взял в руки мину-«колокольчик», которую по каким-то причинам подарили семье, она разорвалась, ребенок получил множество ранений.

В апреле в белгородском селе десятилетний мальчик погиб, подняв с земли мину-«колокольчик».