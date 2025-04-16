Ребенок погиб в Белгородской области от взрыва мины-«колокольчика»

Политолог: Русофобия лишила победы на выборах правящую партию Финляндии

Политолог Межевич: Финляндия сталкивается с крупнейшими социально-экономическими вызовами в истории

Tекст: Андрей Резчиков

«Поражение правящей партии на местных выборах в Финляндии стало итогом стремительного ухудшения экономической ситуации в стране. Республика пребывает в кризисе. Впервые за 30 лет здесь начинается забастовка полиции – оплота власти. То есть действующая политическая система государства сталкивается с невиданными ранее вызовами», – сказал Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН.

Одной из причин ухудшения ситуации стали дополнительные военные расходы и исчезновение старых источников прибыли, в том числе после разрыва отношений с Россией. «Торговля с РФ для финнов вещь привычная. Еще Великое княжество Финляндское закупало товары из остальной части империи через таможенный барьер. После непростого периода 30-х годов ситуация выровнялась, и в 1988 году 15-17% финского ВВП зависело от СССР», – напомнил эксперт.

В 90-х же этот показатель составил 9%. «Это не так мало, потому что торговля включала и сектор услуг в приграничных районах. Поэтому реальная цифра была наверняка выше. Однако Хельсинки собственными руками разрушили взаимовыгодные контакты», – рассказал собеседник. По его мнению, в настоящий момент перспективы налаживания отношений России и Финляндии незначительны.

«И в этом плане не стоит обольщаться победой на выборах мэра Хельсинки Даниэля Сазонова. Да, его родители – выходцы из РФ, но все-таки его национальность в республике описывают как «ингерманландец». То есть он потомок финнов, которые были заселены в новгородские земли шведами после того, как эти территории были отвоеваны у Московского царства», – добавил эксперт.

«Конечно, он знает русский язык, но в контексте диалога наших стран это не так важно. Высокие государственные посты в Финляндии можно получить лишь после тщательных идеологических проверок. Ему попросту не позволят делать заявления, которые могли бы хоть как-то намекать на восстановление контактов с Москвой», – заключил Межевич.

Ранее на муниципальных выборах в Финляндии победила оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП). Свой голос за нее отдали 23% граждан. Второе место с результатом в 21,9% заняла правящая «Национальная коалиция», пишет Bloomberg. Ее возглавляет действующий премьер страны Петтери Орпо. Тройку лидеров замыкает Центристская партия (16,4%).

Тем не менее кандидату от «Коалиции» Даниэлю Сазонову удалось одержать победу на выборах мэра Хельсинки. Как сообщает Yle, он является выходцем из семьи российских репатриантов. Сам политик родился в Финляндии. Тем не менее до девяти лет он сохранял гражданство РФ.

Прошедшие в Финляндии выборы были призваны определить представителей в более чем 300 муниципальных советов и 21 окружной совет, ответственных за управлением медицинскими, социальными и экстренными службами регионов республики. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Финляндия намекает на восстановление отношений с Россией.